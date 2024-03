Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, le prossime settimane saranno molto promettenti soprattutto per quanto riguarda l’amore. Avete una grande voglia di progettare qualcosa di interessante insieme alla vostra dolce metà.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Giove nel segno nel corso delle prossime ore proteggerà soprattutto l’aspetto finanziario. In questi giorni avrete a che fare con questioni che riguardano affari, soldi e business.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento dovreste capire quale strada volete intraprendere dal punto di vista personale. E’ importante cercare di recuperare la stima che avete in voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, nel corso di queste ore di metà marzo dovreste cercare di allargare o aprire i vostri confini sia dal punto di vista geografico che mentale. Se ci sarà da spostarvi per crescere professionalmente, farete bene a farlo senza riserve.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso delle prossime ore Mercurio e Venere in aspetto molto interessante vi aiuteranno soprattutto nelle pubbliche relazioni. Se avete bisogno di un sostegno finanziario, molte porte vi saranno aperte.

Vergine

Cari Vergine, Venere dissonate potrebbe causare dei contrasti anche veementi con le persone che vi circondano… Cercate di guardarvi le spalle da una persona che potrebbe pugnalarvi a tradimento. Prudenza…

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio opposto porterà qualche problema di relazione o qualche incomprensione. Ma avrete Venere in Pesci che tutelerà il vostro ambito professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere in Pesci deporrà a vostro favore soprattutto sotto l’aspetto relazionale. Se ultimamente sono sorti contrasti in famiglia, adesso ci sarà la voglia e il desiderio di riconciliarvi e di ritrovare l’armonia con l’ambiente che vi circonda.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in opposizione a Venere potrebbe causarvi qualche dissidio o qualche contrasto con una persona proveniente dal passato.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo cielo è molto promettente soprattutto dal punto di vista economico. Qualcuno potrebbe festeggiare una promozione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 marzo 2024), tante preoccupazioni che riguardano la vostra vita pratica vi hanno allontanato dalle persone che amate. Adesso però è venuto il momento di dedicarvi all’amore per ritrovare l’armonia nella coppia.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in quadratura potrebbe portare qualche pensiero di troppo. Forse siete in apprensione per la salute di una persona cara che ultimamente non sta attraversando un periodo smagliante.