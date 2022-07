Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, siete pieni di energia e con una vitalità d fare invidia. Incanalate tutte queste risorse in qualcosa di costruttivo e interessante per il futuro. Una voglia di fare che non passerà inosservata agli occhi del partner, anzi sarà contagiosa. Bene anche il lavoro e le collaborazioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, occhio perché questa Luna in opposizione potrebbe creare più di qualche disagio. Fatevi scivolare addosso alcune inutili polemiche e ricordate che c’è sempre qualcuno disposto a mettervi il bastone fra le ruote pur di svantaggiarvi. Il proverbio mors tua, vita mea vale sempre.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentirete molto amati grazie a Venere nel segno e la Luna favorevole. Chi è single da tempo può trovare l’anima gemella e rimettersi in carreggiata. D’altronde la vita è fatta anche d’amore. Sul lavoro date sfogo alla vostra creatività e seguite l’istinto, non verrete delusi. Portate avanti progetti importanti per il futuro.

Cancro



Cari Cancro, attenti perché questa è una giornata sottotono. Muovetevi con cautela, soprattutto in famiglia, se volete evitare disagi con parenti e amici. Rischiate infatti di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Fate le cose con più calma, specie sul lavoro, rischiate altrimenti di commettere errori a causa della fretta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 luglio 2022), dovrete affrontare la Luna nuova e non sarà certo una passeggiata. Mettete in conto un piccolo calo fisico. Non esagerate con il cibo ed evitate di fare qualsiasi cosa che vi causi stress o che richieda troppa concentrazione. Avete bisogno di staccare la spina.

Vergine

Cari Vergine, queste sono giornate molto proficue per il lavoro, in particolare dalla prossima settimana. Potrete portare a termine gli impegni e i compiti che vi sono stati affidati. Potete portare avanti le vostre idee con entusiasmo e dare vita a nuovi progetti, anche se inizialmente chi vi circonda non ne sarà convinto.

Bilancia

Cari Bilancia, con queste stelle riporterete l’amore in primo piano. Mettete fine ai problemi che vi portate dietro da lungo tempo e vedrete che la serenità tornerà protagonista. Se ci sono state preoccupazioni e problemi di lungo corso, è il momento di mettere fine a certe tribolazioni e riprendere in mano la vostra vita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete stare più attenti alla forma fisica. Non perché è il momento della prova costume, ma per un fatto di salute. Qualche disagio potrebbe essere causato dalla Luna in opposizione. Attenti quindi a malesseri legati alle ossa e alle articolazioni, ma non preoccupatevi eccessivamente.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata interessante per i nuovi contatti e le collaborazioni. Allargate le vostre conoscenze e vedrete che saprete trarne beneficio. Nuovi contatti infatti potranno essere utili in futuro, per cui datevi da fare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in amore dovete muovervi con cautela perché non tutto sta andando per il verso giusto. Forse siete stanchi della solita routine e dovreste dare una svolta alla vostra relazione, per non cadere nella monotonia. Tenete sotto controllo la vostra gelosia, che rischia di rovinare la coppia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 luglio 2022), giornata molto promettente per il lavoro. Potete portare avanti le vostre collaborazioni con fiducia ed entusiasmo. Sole e Mercurio favorevoli, portano intuito, ingegno e voglia di fare. Potrete superare ostacoli e difficoltà di vecchia data.

Pesci

Cari Pesci, serve solo pazienza per superare un problema burocratico di vecchia data. In amore è il momento di superare vecchie ruggini. Inutile tenere il muso, se ci sono problemi con il partner, parlatevi e chiarite. Se siete single, potreste trovare il coraggio di dichiararvi ad una persona che vi piace, non avete nulla da perdere.