Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, in amore dovrete cercare di evitare gli eccessi, soprattutto nel corso del fine settimana che ormai è alle porte. Il vostro modo di porvi, spesso troppo impetuoso e impulsivo, potrebbe giocarvi brutti scherzi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra energia e la vostra creatività susciteranno invidia in coloro che vi stanno accanto. Siete persone molto pratiche ma anche molto determinate. La fortuna vi sorride.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra eccessiva emotività rende instabile il vostro umore. Ecco perchè, soprattutto in questo fine settimana, potreste entrare in conflitto con quelle persone che vi stanno meno simpatiche.

Cancro



Cari Cancro, in amore sarete davvero irresistibili e pieni di vitalità. Ma non dovrete commettere l’errore di trascurare la vostra salute. Non dimenticatevi di mettere voi stessi al primo posto, soprattutto in questo momento.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 luglio 2023), le vostre doti di leader non sono mai in discussione, anche se la salute è claudicante, soprattutto in questa fase. In questo fine settimana di metà luglio dovrete cercare di riposare di più evitando strapazzi o colpi di testa.

Vergine

Cari Vergine, state dimostrando di saper tenere botta anche davanti alle situazioni più complicate. Nel corso delle prossime ore riuscirete a prendere decisioni importanti facendo leva sulla vostra saggezza.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra personalità è al top e vi consentirà di imporre le vostre idee e di fare leva sul vostro carisma per ottenere ciò che desiderate. In amore bisognerà cercare di muoversi con cautela.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Ci sarà anche qualche guadagno inatteso che per voi rappresenterà una bella sorpresa. In questo fine settimana dovrete cercare di esplorare tutti quegli orizzonti ancora inesplorati.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro spirito di avventura vi rende più affascinanti che mai. E’ arrivato il momento di dimostrare agli altri il vostro vero valore, di esporsi e di tirare fuori la grinta dei giorni migliori.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra energia è alle stelle in questo periodo. Siete dei veri leader, invidiati da tutti e adulati soprattutto da colleghi e superiori. A livello finanziario però c’è ancora qualcosa che non va.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 luglio 2023), state trascurando troppo la vostra salute e questa non è sicuramente una bella notizia in vista del fine settimana. In amore potrebbe affiorare ancora qualche incomprensione con il partner.

Pesci

Cari Pesci, siete davvero un concentrato di energia invidiabile. Ma dovrete cercare di curare di più la vostra salute anche perchè state pretendendo troppo anche da voi stessi.