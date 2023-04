Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, la vostra volontà oggi ha poca voce in capitolo: tra riunioni di famiglia, problemi condominiali e colleghi impiccioni la giornata non è affatto semplice da gestire. Per fortuna che c’è sempre qualcuno su cui potete contare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’astro degli affari e della comunicazione migliora la vostra reputazione: avete idee da vendere, piacete a capi e colleghi, la vostra parlantina convince tutti. Occhio però a non strafare!

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo un periodo emozionante, che può regalarvi degli incontri speciali. Tenete alta la guardia: l’amore è nell’aria… Approfittatene per cercare l’anima gemella.

Cancro



Cari Cancro, Marte nutre le vostre ambizioni, anche quelle lavorative. Per impressionare gli altri, fate leva sui vostri talenti e scacciate via la paura di fallire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 aprile 2023), questo venerdì sarà all’insegna della spensieratezza. Raccogliete consensi, fate conquiste e tutto sembra così facile e a portata di mano.

Vergine

Cari Vergine, rivolgete le attenzioni al lavoro: agite con ordine e chiarezza per portare a termine i compiti più onerosi. Marte fomenta il vostro fascino, ma Venere vi dà poco spazio per conquistare.

Bilancia

Cari Bilancia, torna a farvi compagnia la buona Venere: la stella dell’amore vi aiuta a vivere la giornata con piu ottimismo e un pizzico di romanticismo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite irrequieti e stanchi delle solite abitudini. Questa insofferenza è causata dal pianeta rosso, che vi vuole portare sulla strada dell’avventura.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole arietino vi chiede di essere più chiari con gli obiettivi che volete raggiungere: vi manca la giusta dose d’iniziativa. Per fortuna Mercurio vi sostiene. Approfittatene.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete diverse situazioni scottanti sotto mano, cercate dunque di agire con calma e senza farvi prendere dall’agitazione. Ragionate bene prima di prendere qualsiasi direzione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 aprile 2023), date maggiore spazio alle cose che vi appassionano veramente, il resto può aspettare. Occhio alle relazioni sociali: non rinnegate ciò in cui credete per un mero tornaconto personale.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio vi offre delle ottime intuizioni nel campo professionale: se volete fare centro col lavoro, questo è il giorno giusto. Dimostrate il vostro valore e portate avanti i vostri progetti.