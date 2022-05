Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata un po’ sottotono per il vostro segno. Cercate di limitarvi solo all’essenziale, e rinviare a tempi migliori le decisioni più scottanti da prendere. Non è un ottimo momento per le stelle. Rimandate gli impegni più importanti alla prossima settimana.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata positiva. Avete una bella energia che potete sfruttare nel migliore dei modi. Il lavoro ultimamente è piuttosto pressante. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi da qui al fine settimana. Approfittate per ricaricare le pile.

Gemelli

Cari Gemelli, ultimamente avvertite una certa stanchezza, perché avete davvero dato il massimo e ora iniziate ad accusarne fisicamente. Riuscite comunque a mascherarlo e ad essere di grande compagnia, i vostri amici lo apprezzeranno.

Cancro



Cari Cancro, in arrivo nuovi incontri e conoscenze, sia per quanto riguarda l’amore che le amicizie. Non chiudetevi in casa e datevi da fare. Favoriti i liberi professionisti che possono vivere forti emozioni e trovare buone soluzioni ai loro problemi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 maggio 2022), siete una persona molto forte e determinata, siete disposti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Oggi potete dare davvero il massimo. Sul lavoro potete chiudere un accordo entro il fine settimana o l’inizio della prossima.

Vergine

Cari Vergine, avete tanta grinta e voglia di far bene. Niente e nessuno può ostacolarvi. Incanalate questa energia in un bel progetto per il futuro. Un clima di serenità invaderà il vostro animo. Vi sentite finalmente sereni e realizzati. Favoriti nuovi incontri e collaborazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite rilassati e felici. Potete godervi questo fine settimana con estrema gioia e serenità. Siete in piena armonia con il mondo circostante. Approfittatene per costruire qualcosa di speciale e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata parte davvero bene e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. In serata possono nascere discussioni e malumori. Cercate di mantenere la calma e usate tutta la vostra diplomazia. Meglio parlarsi e affrontare ciò che non va.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore sentite di non essere pienamente compresi. Se avete qualcosa da dire al partner ditelo il prima possibile. Inutile tenersi dentro dubbi e malumori. Alla fine la sincerità paga sempre e magari vi rendete conto che le cose non sono gravi come pensavate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete troppo razionali, mentre ogni tanto dovreste lasciarvi andare alle belle emozioni e seguire l’istinto. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza problemi. Riuscirete a provare sensazioni che vi mancano da troppo tempo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 maggio 2022), siete così sensibili che quasi non riuscite a trovare una spiegazione a tante cose brutte che accadono attorno a voi. Non tutti hanno la vostra bontà. Portate avanti i vostri progetti e vedrete ce già nel breve periodo arriveranno bei risultati.

Pesci

Cari Pesci, periodo propizio per gli spostamenti e i nuovi contatti. Se dovete avanzare delle richieste fatelo senza timore. Vedrete che le stelle saranno dalla vostra parte e vi permetteranno di ottenere grandi cose. Insomma, rimboccatevi le maniche.