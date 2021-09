Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi trascorrerete una giornata favolosa per le relazioni sociali e l’amore, avrai molte attenzioni. Le stelle vi proteggono da ogni eccesso, ma cercate di controllarvi. Vi sorgerà una sfida che dovrete usare a fondo, ma ne varrà la pena. Sarete in ottima salute e molto fortunato con i viaggi che intraprendete ora.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mostrerete un certo esaurimento, siate più calmi. Hai molta energia e il tuo umore sarà fantastico, divertitevi. Avete uno stato d’animo felice e positivo, non lasciatevi sopraffare da nulla. Siete in un momento molto buono per la tua salute, non vi fermerete un attimo.

Gemelli

Cari Gemelli, siate pazienti e tutto andrà come volete. Il lavoro e l’economia attraversano una fase di equilibrio e stabilità. Le finanze miglioreranno e avrai più denaro del solito. Innamorati, oggi sarà un giorno assolutamente perfetto nelle questioni di cuore. Avrete grandi progetti con il partner e sarete molto vicini.

Cancro



Cari Cancro, oggi sarete in grado di risolvere alcuni litigi finanziari che avete avuto in famiglia. Le tensioni lavorative causeranno un po’ di stress, cercate di calmarvi. Dovete incanalare bene la vostra energia in eccesso, prova a fare esercizio. La vostra energia e salute saranno invidiabili e le diffonderete agli altri. Sarebbe molto bello per voi fare qualche attività artistica per rilassarvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (10 settembre 2021), la vostra cerchia di amici si allargherà e incontrerete persone nuove e interessanti. In amore, sarete allegri e vivaci e vorrete uscire e fare cose divertenti con il partner. Sperimenterete una rivoluzione personale e vorrete cambiare la vostra vita. Col passare dei giorni vi sentirete più calmi, starete bene. In salute, il corpo potrebbe darvi un campanello d’allarme, dovreste prendervi più cura di voi stessi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, avete davanti alcuni giorni favorevoli all’amore e anche al divertimento. La medicina naturale risveglierà l’interesse e scoprirete cose utili. Le esplosioni possono far perdere il controllo delle situazioni. Se farete la vostra parte, recupererete tutte le tue energie e la salute, cercate di riposare.

Bilancia

Cari Bilancia, avrete molto successo in amore e vi divertirete moltissimo in questi giorni. Una persona vicina potrebbe presentarvi qualcuno di interessante. Le stelle influenzeranno il sistema nervoso in modo positivo, starete bene. In salute, volete avere tutto pronto e questo causerà molto stress, calmatevi. Vi farebbe bene passare un po’ di tempo a guardarvi dentro. Avrete molta vitalità e farete molte cose senza troppi sforzi.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in amore potreste presto incontrare una persona molto simile alla vostra personalità e ai vostri gusti. Non arrabbiatevi per questioni non importanti, siate pazienti. Sarete molto bravi a trattare con gli affari o con le nuove persone che incontrerete. Sarete molto prudenti con la vostra salute e non farete cose stupide. Ripensate alle vostre abitudini alimentari prima che qualcosa vi faccia sentire sbagliati. Le stelle vi proteggono, guadagnerai energia e gioia, godetevela.

Sagittario

Cari Sagittario, potreste sentire qualcuno a cui tenete e che è un po’ ontano. Avete un piccolo calo di vitalità, ma non è niente di importante. Potreste sentirvi soli, ma fa bene alla vostra vita interiore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi avrete ottimi rapporti con le persone a voi legate. Attenzione, potreste perdere un oggetto di valore economico o affettivo. Sentite una certa tensione, ma è una sensazione fugace. In salute, vi farebbe bene prendere delle vitamine o qualche ricostituente per un po’.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 settembre 2021), dovrete dedicare troppo tempo alle vostre faccende e non ve la sentite molto. Innamorato, una persona molto interessante vi noterà, prestate attenzione a ciò che ti circonda. Avrete forza e resistenza invidiabili, sarete inarrestabile. In salute, la vostra forza vi aiuterà a riprendervi da qualsiasi disturbo o problema che avete.

Pesci

Cari Pesci, mettete da parte i sentimenti negativi e guardate bene il maltempo. Dovrete dosarvi un po’ per non sfinirvi, ma potete. Dovreste stare attenti con gli eccessi nel cibo, possono farvi stare male, è un problema di salute. Non ti fermi un secondo senza attività, sarebbe molto interessante se cercaste di moderare il ritmo e prendervi un po’ di cura di voi stessi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA