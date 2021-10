Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, opposti Marte e Mercurio. Il passaggio di Venere in Sagittario sarà la vostra gioia. L’inizio della giornata risente ancora del cambio di Luna, ma già in mattinata vi raggiunge un’altra bella Luna-Leone. L’amore vince sulle altre questioni ma il pensiero è sempre a lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la sintonia dei pianeti che incidono sulla resa nel lavoro e in affari continua e sarà ancora più promettente la settimana prossima con Luna nuova in Bilancia e Venere in Sagittario. Non avete pensieri calmi e ragionati, la colpa è della Luna passata in Leone, che si batte come una guerriera contro Saturno-Giove e Urano nel vostro segno.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio, affarista e astuto, rimane in postazione bellissima fino al 23 novembre, periodo interessante per ritrovare la strada del successo o per intraprendere situazioni nuove. Dovete prepararvi alla Luna nuova del 6 ottobre, fortunata in Bilancia, ma non fatevi neanche sorprendere da Venere opposta.

Cancro



Cari Cancro, la Luna vi saluta e passa in Leone, il prossimo appuntamento nel vostro segno è previsto per il 26 ottobre, quando l’atmosfera sarà diversa, Sole in Scorpione, Marte pronto a ritornare amico. Questa Luna, insieme a Venere, sono le due principali fonti di benessere. La riuscita di un affare dipende anche dalle scelte passate. La vera svolta inizia con la Luna nuova del giorno 6.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 ottobre 2021), il mese di ottobre inizia con Luna nel segno. Luna, legata a donna, famiglia e focolare domestico, manda i suoi raggi pure alle coppie innamorate. Dovete pretendere devozione al lavoro, dovere, che esigete da voi stessi. Se è il caso, bisogna anche andare controcorrente.

Vergine

Cari Vergine, le persone amano stare in vostra compagnia, fatto che potete sfruttare abilmente nell’attività professionale e affaristica, soprattutto se avete bisogno di consigli amministrativi. Domenica arriva nel segno la Luna di ottobre, avrà uno scatto con Venere, una scossa nel cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo la faticosa Luna in Cancro, questa mattina una luce calda si accende nell’amico Leone. Fino a domenica mattina sarà in aspetto con Sole, Mercurio e Marte nel vostro segno, ma per il vostro nuovo successo è decisivo il mix con Saturno, Giove e Urano. Il vostro senso degli affari è forte, ma non sottovalutate semmai critiche, opposizioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la lunga permanenza di Mercurio e Marte nella vicina Bilancia vi consente di lavorare a piene mani. Saturno può complicare le questioni legali che riguardano casa e proprietà, Venere è sempre alla ricerca della pietra della felicità.

Sagittario

Cari Sagittario, voi più degli altri dovete vivere con gioia ed entusiasmo i primi giorni d’ottobre, Luna oggi e domani in Leone, mercoledì 6 diventa nuova in Bilancia mentre Venere entra in Sagittario! Un evento dopo l’altro. Cercate di mettere a posto in mattinata i dettagli dell’impresa che volete realizzare. Gratificazioni morali e finanziarie assicurate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna molto fascinosa, elegante e regale in Leone, sareste pronti a partecipare alla prima del nuovo 007, con la famiglia reale. Pure voi avete il vostro regno, non crediamo proprio che le critiche vi possano minimamente danneggiare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 ottobre 2021), Saturno è un peso, specie quando è contrastato da Luna (come oggi) o altri pianeti, ma niente di insuperabile. Fino al 23 ottobre potrete contare su una protezione astrale eccezionale. Mercurio aumenta il guadagno col tempo. Pure nel patrimonio ereditato ci sono cose da sistemare.

Pesci

Cari Pesci, periodo di prove, verifiche, esami. Tanti di voi non hanno capito l’importanza o meno di certe associazioni, tentennate nelle decisioni. Vi manca l’acqua, domenica boccheggerete Luna sarà opposta dalla Vergine, ma questa di oggi e sabato è in Leone, grande amico dei vostri beni materiali.

