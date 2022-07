Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, buone notizie per l’amore: in fondo al tunnel c’è di nuovo luce. I cambiamenti sono dietro l’angolo. Tutto è nelle vostre mani!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di lasciarvi andare alle belle emozioni, di togliervi dalla testa i brutti pensieri (che sono troppi e ricorrenti). Dovete essere concreti, cercate di stare con i piedi per terra perché va bene l’immaginazione, ma la realtà è un’altra cosa…

Gemelli

Cari Gemelli, in queste ore avete energia da vendere e c’è la forte intenzione di dare una bella svolta alla vostra vita. Attenzione però: forse è il caso di avere dei limiti e di capire bene come agire in vista del futuro.

Cancro



Cari Cancro, state facendo un viaggio dentro voi stessi, siete un po’ lontani dalla realtà. Ma chi vi vuole bene e vi sta accanto ora vi riporterà con i piedi per terra!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 luglio 2022), siete un po’ riservati, chiusi in voi stessi, ma state guardando al futuro con positività e ottimismo. La calma non vi manca, anzi vi aiuterà per riorganizzare tutto.

Vergine

Cari Vergine, buone notizie: sta per arrivare un cambiamento che dovrete solo accogliere a braccia aperte. Cercate di impegnarvi per dare il massimo: la forma fisica è al top!

Bilancia

Cari Bilancia, in queste ore di inizio luglio avete un po’ di difficoltà, non riuscite a capire bene cosa provate. Avete voglia di cambiamenti, di dare una svolta alla vostra vita, ma la paura vi frena… Provate a superare gli ostacoli uno alla volta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete determinati, avete voglia di fare e di agire, ma ricordate che a volte bisogna anche scendere a compromessi per raggiungere gli obiettivi. Cercate di prendervi del tempo per riflettere!

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente avete voglia di lasciarvi andare, di vivere belle emozioni in amore: avete messo da parte la paura. Occhio, però, agli incidenti…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cercate di mantenere la calma, la fretta non è mai una giusta alleata. In questo periodo siete un po’ stanchi, frustrati perché state pensando al futuro con paura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 luglio 2022), state sognando, ma la realtà non è così perfetta come pensate. Dovete ritornare con i piedi per terra, pensare al presente perché viaggiare con l’immaginazione e la fantasia non è sempre un bene!

Pesci

Cari Pesci, state lavorando tanto, la fatica non vi spaventa. Anzi, state cercando di dimostrare a tutti chi siete e quanto valete. Le soddisfazioni, prima o poi, arriveranno.