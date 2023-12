Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 dicembre 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, tutto sembra filare liscio come l’olio soprattutto a livello lavorativo. Non ci sono priorità né necessità impellenti da espletare, quindi potrete gestire ogni cosa con la dovuta calma e con la necessaria lucidità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci saranno nuovi grattacapi indigesti che potrebbero rovinarvi un po’ la giornata. Si tratta di situazioni che vanno prese con le molle anche per evitare di guastarvi il fine settimana.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore non è bello se non è “litigarello”. In questo fine settimana potrebbero emergere alcune divergenze di vedute con il partner.

Cancro

Cari Cancro, siete molto impegnati nel cercare denaro e nel provare ad ottenere qualche gratificazione in ambito lavorativo. Tutto questo impegno non fa altro che prosciugare le vostre energie. Ricaricatevi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 dicembre 2023), in questo periodo siete particolarmente affascinanti e suadenti: vi verrà facile riuscire a fare colpo su qualcuno. Non è difficile apprezzare il vostro carisma e le vostre doti di leader.

Vergine

Cari Vergine, ci sono alcune priorità che meriterebbero maggiore attenzione e maggiore accortezza. Spesso tendete a dare la precedenza a questioni che non hanno alcuna importanza…

Bilancia

Cari Bilancia, non è raro sentirvi dire bugie a fin di bene, ma qualche volta rischiate di mettere il piede in fallo. In questa giornata farete di tutto per evitare di entrare in contatto con persone che vi trasmettono ansia e agitazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa è una giornata sostanzialmente piatta, anche perchè non avete grandi priorità e niente sembra turbarvi più di tanto. Forse la troppa monotonia e la ripetitività degli schemi della vostra giornata, alla lunga, non faranno altro che farvi perdere gli stimoli.

Sagittario

Cari Sagittario, amate essere diretti e non vi piacciono le persone ipocrite che tendono a mentire per ottenere qualche beneficio. Ma in questo periodo potrebbe capitare anche a voi di dire qualche bugia “bianca” che magari non farà danni ma che in qualche caso potrebbe generare equivoci. Attenzione…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il mese di dicembre inizierà in maniera molto ispirata. Avete ben chiari gli obiettivi da raggiungere e state disponendo i mezzi per poterli centrare il prima possibile.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 dicembre 2023), siete piuttosto nervosi e tesi, forse perchè le cose da fare sono davvero tante e non avete a disposizione molto tempo. Cercate di razionalizzare i vostri impegni evitando di accavallare tutto in poco tempo.

Pesci

Cari Pesci, in questa prima parte di dicembre sarete piuttosto fortunati e riuscirete a centrare qualche obiettivo importante che vi sta a cuore. Attenti a qualche problema di incomprensione con gli altri…