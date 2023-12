Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’onestà rimane sempre la migliore politica. Dovete prestare maggiore attenzione alla gestione delle vostre finanze. Prendetevi cura degli accademici dei tuoi figli, la tua attenzione è necessaria anche lì.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i vostri superiori e il vostro capo vi loderanno, apprezzeranno voi e il vostro duro lavoro. Con così tanto da realizzare in un solo giorno, è probabile che voi possiate trascurare i vostri obiettivi di fitness.

Gemelli

Cari Gemelli, prendetevi cura dei vostri occhi e non affaticateli troppo guardando gli schermi tutto il giorno. Per voi l’amore è il bisogno del momento.

Cancro

Cari Cancro, il vostro amore per il lusso e la stravaganza supera tutti i vostri desideri. Vedrete che i soldi arriveranno da diverse fonti e questo vi aiuterà a rafforzare ancora di più la vostra situazione finanziaria.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 dicembre 2023, tutti voi dovete avere una comunicazione aperta per evitarlo e rimanere trasparenti. Gli studenti dovranno migliorare le loro capacità di concentrazione e memoria per portare a termine un compito o un incarico rimasto in sospeso.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi sperimenterai un grande senso di benessere. Vi sentirete romantici e sarete dell’umore giusto per esprimere liberamente i vostri sentimenti alla persona amata.

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore vi verrà richiesto di risolvere alcuni piccoli problemi sia nella vostra carriera sia nella vita personale. Non cadete vittime di frodi informatiche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite di rimanere nella vostra zona di comfort. Nelle prossime ore non vorrete essere disturbati da nessuno.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna opposta vi farà sentire sottotono. Probabilmente siete affaticati ma potrebbe sopraggiungere anche qualche lieve disturbo fisico. Sfruttate la giornata per un po’ di relax e per prendervi cura del vostro fisico.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata proficua, soprattutto per la professione. Potrebbe arrivare una nuova proposta o un nuovo affare. Il momento è molto interessante, cercate di sfruttarlo al massimo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 dicembre 2023), giornata particolarmente vantaggiosa per le questioni pratiche e legali. Cercate di sfruttare la benevolenza delle stelle per sistemare una situazione legale.

Pesci

Cari Pesci, la Luna nel segno porterà energia e vitalità, sfruttatela per recuperare e riportare serenità nel vostro rapporto di coppia, ma anche nella vita professionale.