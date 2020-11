Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, la spontaneità può essere una soluzione rapida ed efficace ma non abusatene: alcuni possono interpretare male questo modo di fare, ritenendolo brusco e poco adatto alla vostra personalità. Evitate di eccedere, la virtù sta nel mezzo.

Toro

Amici del Toro, qualcosa vi innervosisce provocandovi stress? Questo certo non vi aiuterà a risolvere i problemi, ma Branko vi suggerisce di affrontare la questione “di petto”, magari esternando cosa vi affligge in maniera sana e matura. Per farlo, scegliete qualcuno che possa comprendervi a fondo.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore qualcuno vi obbligherà a prendere una posizione, dato che non è sempre possibile galleggiare: dovrete essere pronti a farlo molto presto. Sul lavoro non lasciatevi spremere troppo: esternando la vostra opinione nel modo giusto vi farete rispettare.

Cancro

Amici del Cancro, ultimamente avete un grande ascendete sugli altri: forse qualche decisione che vi ha fatto ritornare sui vostri passi vi ha fatto sembrare più sicuri dei vostri mezzi e quindi più maturi ed affidabili. Questo, tuttavia, con i colleghi può creare qualche problema di incomprensione.

Leone

Amici del Leone, per voi in arrivo una giornata molto impegnativa. Se siete single c’è qualcosa che vi frena e non vi lascia vivere le cose con tranquillità. Non siate troppo apprensivi con il vostro partner, cercate di essere meno soffocanti. Sul lavoro, invece, abbiate pazienza. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Vergine

Cari Vergine, dovrete abbassare un po’ i ritmi della vostra giornata. In amore per i single è in arrivo una delusione, ma non riuscirete a superarla. Siete una coppia? Lasciatevi coccolare dal vostro rapporto con il partner. Sul lavoro siete molto stanchi, cercate di riposare. Per voi un discreto livello di energia.

Bilancia

Amici della Bilancia per voi è in arrivo una giornatina molto piena. Se siete single siete ansiosi di conoscere nuove persone. Per le coppie avete tanti progetti da portare avanti con il vostro partner. Sul lavoro preparatevi: potrebbero esserci dei repentini cambi di rotta. Buone le vostre energie.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi Branko vi vede competitivi: fatevi valere (anche sul lavoro). Se siete single, in amore state analizzando come si comportano le persone per agire di conseguenza. Un suggerimento per le coppie: apprezzate di più il tempo trascorso insieme al vostro partner. Energie abbastanza buone.

Sagittario

Amici del Sagittario, il vostro ottimismo caratterizzerà questa giornata. Tendete a fidarvi molto delle persone in amore, ma attenzione a non abbassare troppo la guardia. Per le coppie: continuate ad impegnarvi per costruire un futuro con il vostro partner. Sul lavoro è in arrivo un imprevisto. Abbastanza buone le vostre energie.

Capricorno

Cari Capricorno, vi aspetta una giornata molto produttiva. Avete voglia di trascorre del tempo con delle nuove conoscenze, se siete single. Per le coppie, invece, il suggerimento è di non farvi influenzare dal vostro partner. Lavoro? E’ il momento di portare avanti un progetto. Per voi oggi un buon livello di energie.

Acquario

Amici dell’Acquario, oggi dovrete agire con calma. Se siete single, sappiate che dovete essere sicuri al massimo prima di iniziare qualcosa di serio. Un suggerimento anche per le coppie: non correte troppo con il vostro partner, ogni cosa a suo tempo. Lo stesso consiglio vale anche sul lavoro: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi: prendetevi tutto il tempo per completare il vostro compito. Energie discrete.

Pesci

Cari Pesci, il vostro mantra di oggi è: “serve pazienza”. Soprattutto sul lavoro. In amore fate attenzione: se siete single qualcuno potrebbe deludervi. Per le coppie, fate notare al vostro partner, quali sono gli aspetti del suo carattere che non vi piacciono. Le vostre energie sono abbastanza buone.

