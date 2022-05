Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, vi aspetta un weekend di grandi gioie dal punto di vista sentimentale. Non vi capitava da tempo di vivere emozioni così forti e piene. Avete un grande fascino, sia che siate impegnati da tempo, sia se siete single e in cerca dell’anima gemella. Bene il lavoro, saprete cavarvela e risolvere le difficoltà mettendo in campo le vostre capacità organizzative.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere uscirà dal vostro cielo e quindi l’amore non andrà più così tanto a gonfie vele. Il vostro rapporto sarà ancora valido e ricco di soddisfazioni. Valorizzatelo al meglio. Nel lavoro cercate di mantenere alta la concentrazione. Gli ultimi risultati non sono stati un granché.

Gemelli

Cari Gemelli, un weekend ricco di soddisfazioni e belle opportunità in arrivo. Siate fieri del vostro rapporto, soprattutto se ne avete uno di lungo corso. L’arrivo di Venere nel segno vi permette di dare il giusto indirizzo alle cose. Sul lavoro i progetti proseguono secondo i piani. Non avete di cosa lamentarvi.

Cancro



Cari Cancro, la Luna sarà in quadratura dal segno dell’Ariete, per cui non sarà un periodo grandioso per il vostro segno. In amore vorreste essere voi stessi ma sapete che non è facile. C’è qualcosa che vi frena. Presto potrete riprendervi. Sul lavoro Marte sarà favorevole e di grande aiuto per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 maggio 2022), la Luna e Venere in posizione favorevole non possono non significare una rinascita sul piano sentimentale. Approfittatene. Anche in ambito lavorativo qualcosa sta iniziando a muoversi, e le opportunità che si presenteranno andranno raccolte, valutandole però con calma.

Vergine

Cari Vergine, il quadro astrale è in deciso peggioramento, ma il weekend può essere buono per raccogliere qualche spunto positivo dal vostro rapporto, che ultimamente vi ha lasciato l’amaro in bocca. I problemi sul lavoro possono essere agevolmente superati. Dimostrerete il vostro valore e di essere le persone giuste al posto giusto.

Bilancia

Cari Bilancia, vi attendono giornate ardue dal punto di vista sentimentale. Venere diventa favorevole, ma al tempo stesso dovete fare i conti con la Luna pronta ad ostacolarvi, quindi meglio fare attenzione. Sul lavoro continuate ad accumulare successi e grandi traguardi. Giove, Mercurio e Saturno vi permettono di ottenere i successi che meritate, anche dal punto di vista economico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte favorevole vi darà una grande mano nel lavoro. Gli impegni da portare a termine saranno tanti, ma voi vi sentirete pronti a tutto. Venere non è più in opposizione e vi dà una grande mano in amore. Potete ricominciare a pianificare la vostra vita sentimentale, dopo un periodo complicato.

Sagittario

Cari Sagittario, qualcosa di positivo inizia a vedersi, anche se non tutto è ancora al suo posto. In amore Venere sarà opposta, ma la Luna in trigono vi aiuterà a mantenere una certa armonia nel vostro rapporto. Insomma, potete ottenere qualcosa di molto speciale. Sul lavoro impegnatevi e vedrete che potete realizzare qualcosa di molto importante e produttivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il weekend è un po’ sotto le aspettative e le attese, ma presto potete togliervi belle soddisfazioni. Venere inoltre smette di essere favorevole e questo può essere un limite. Insomma, dall’amore e dal partner non potete pretendere granché. Sul lavoro ci sono buone soddisfazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 maggio 2022), le ultime settimane non sono state molto soddisfacenti. Con il partner l’intesa è in crescita e potrete togliervi belle soddisfazioni. Potete conversare con il partner senza il rischio di incorrere in litigi. Sul lavoro riuscite a cogliere ogni vantaggio e a sfruttare al meglio ogni momento.

Pesci

Cari Pesci, questo non è certo un periodo favorevole, con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Attenzione a come gestite il vostro rapporto. Nel lavoro potrebbe esserci qualche imprevisto a causa di Mercurio, per cui fate attenzione. Rimboccatevi le maniche e dimostrate a tutti il vostro valore.