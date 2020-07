Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko con Marte nel quadro sono in programma partenze di sonde che andranno alla ricerca dei vostri segreti. Luglio è il mese ideale anche perché nasce una congiunzione tra Giove e Saturno, protagonista pure nelle vostre previsioni. Siete i più coinvolti perché Marte sarà sempre in Ariete, quest’oggi forse un po’ infastidito dalla presenza della nascente Luna piena. Evitate di innervorirvi.

Toro

Cari Toro, la terra trema quando la Luna è piena in Capricorno, ora che poi Marte e Saturno sono in contrasto ne arrivano delle belle, ma la scossa che produce nel vostro cuore è piacevole, è un richiamo d’amore, e tutti sanno che questa è una fase lunare in cui scoppiano tantissimi colpi di fulmine, non importa l’età, i vostri diventeranno importanti anche per Giove.

Gemelli

Cari Gemelli, il fuoco che accende questo Marte in Ariete è diverso dal fuoco della Luna in Sagittario, è la fiamma della grande passione, vecchia o nuova che sia non importa, basta sapere che Venere e Marte sono di nuovo in contatto diretto, tutta la notte parleranno d’amore.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko sotto le stelle arrivano momenti giusti o instabili che danno incertezza per il futuro, dipende dalle situazioni e voi siete nella stagione del compleanno, lieti di brindare con voi, senza sorvolare sulle difficoltà. Saturno potrebbe portarvi indietro nel tempo, rimuginare su cose accadute anni fa.

Leone

Cari Leone, l’amore resta protetto da Venere e Marte, diversa invece questa Luna in Capricorno che diventa piena domani e transita in un punto strategico per il lavoro, tutte quelle iniziative importanti. Ricordatevi però che tutto dovrebbe essere costruito in perfetta autonomia, la fortuna facile oggi sceglie altri clienti.

Vergine

Cari Vergine, quest’oggi ci sono dei segni che dovrebbero essere obbligatoriamente in ferie, che si devono misurare con la forte presenza planetaria in Capricorno dove inizia il plenilunio insieme a Saturno-Giove-Plutone. Urano e Mercurio aiutano a creare una perfetta combinazione per la vostra carriera.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko le situazioni pubbliche e private ad alta tensione planetaria in questo periodo non mancano, molto dipende anche dall’età. Marte è il simbolo della gioventù, Venere dell’amore e Saturno invece prende di mira dai 55 anni in su, guardate la salute. Luna piena in Capricorno stimola famiglia e affetti vicini.

Scorpione

Cari Scorpione, non credete ciecamente a questa luna piena per quanto possa apparire bella e felice, il transito potrebbe intaccare il vostro stato d’animo secondo Branko, se la prendete come aiutante di Saturno e Giove, Plutone e Nettuno, allora è tutta dalla parte vostra. Nel campo professionale e in amore, stasera il tempo si fermerà e tornerete ad essere innamorati come un tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna passa nel vostro segno vicino e diventa guardiana delle vostre proprietà, Marte arietino finalmente sollecita l’intraprendenza che pareva scomparsa in primavera. Succede anche in posti di mare, isole, un improvviso incontro erotico in acqua, complice Venere con le sue magie d’amore.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, quel Marte interessa non soltanto l’Ariete ma anche voi e sarà così per tutto l’anno, perché nel vostro segno si verifica una delle congiunzioni astrali più importanti, Saturno e Giove, perfetta a dicembre, ma anche ora che avete vicino la Luna, piena domani vi aiuterà a stimolare due sensi, costruire e demolire.

Acquario

Cari Acquario, come succede per transiti planetari che nascono nel segno che vi precede, anche questa Luna vulcanica in Capricorno che non arriva diretta al vostro segno vi permette di concludere un periodo difficile iniziato in ambiente domestico. Nascono dittature con un cielo così.

Pesci

Cari Pesci, alle stelle non importano i vostri programmi precedenti, non interessa se a Ferragosto la situazione pratica ha cominciato ad essere sostenuta da diverse stelle, dovete trovare la forza di reagire, datevi seriamente da fare. Dovete ancora recuperare ciò che in parte avete perduto nell’anno precedente.

