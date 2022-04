Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata partirà con il piede giusto, attenzione solo a qualche piccolo polemica che potrebbe nascere sul lavoro nelle prossime ore. Tenete a bada la lingua…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete persone sensibili e spesso non riuscite a spiegare agli altri le emozioni che provate. Approfittate di questo sabato per ricaricare le batterie.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo siete un vulcano in piena attività: favoriti i nuovi progetti, fruttuose collaborazioni in vista. Coraggio, buttatevi nelle nuove avventure.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore sarete un po’ sottotono, ultimamente la pressione sul lavoro si fa sentire e faticate a tenere il passo. Una passeggiata all’aria aperta potrebbe aiutare e non poco.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 aprile 2022), siete una persona dinamica e quest’oggi avete un incredibile voglia di fare: organizzate qualcosa di bello insieme al partner!

Vergine

Cari Vergine, non lasciate che piccole insicurezze minino la vostra strada: le stelle vi proteggono, sono favoriti i nuovo accordi lavorativi e non.

Bilancia

Cari Bilancia, l’umore è alto in questo periodo, non riuscirete a contenere la gioia! Cercate di approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo in famiglia o con il partner.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ nervosi… Ultimamente in amore ci sono state delle discussione, nulla però che non si possa risolvere con un dialogo costruttivo.

Sagittario

Cari Sagittario, siete una persona solare e questo viene molto apprezzato da capi e referenti che stimano il vostro lavoro e il vostro modo di essere. Soddisfazioni in arrivo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, finalmente vi siete lasciati alle spalle vecchi malumori e siete senz’altro più sereni. Nelle prossime ore cercate di coltivare le emozioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 aprile 2022), questo sabato regala buone intuizioni! Se una persona vi interessa non esitate a farvi avanti, potreste essere ricambiati.

Pesci

Cari Pesci, la giornata è decisamente positiva, tutto attorno a voi è perfetto: lavorate sodo per ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati e non ve ne pentirete.