OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 settembre 2020:

Ariete

Può essere un fine settimana di passio travolgente. Abbandonatevi all’istinto. Al lavoro è il momento di spingere sull’acceleratore, le coppie invece devono abbandonare i freni inibitori.

Toro

E’ il momento di dedicarvi a voi stessi, anche trascurando qualche incontro. Le coppie devono evitare di eccedere nella gelosia per preservare un buon equilibrio.

Gemelli

Può essere una giornata adatta per risolvere dissidi che si sono formati nella coppia ultimamente. Siete aperti al dialogo. I single invece non devono fare passi affrettati e scambiare un’infatuazione per un amore vero.

Cancro

E’ un momento propizio soprattutto per i vostri investimenti. Avete lo sguardo lungo e i progetti che avete elaborato negli ultimi tempi ora hanno la possibilità di concretizzarsi.

Leone

Sarà una giornata complicata: per i single in amore qualcosa potrebbe andare storto, ma dovete mantenere la calma. Anche sul lavoro lo stress si farà sentire, ma non dovete perdere la pazienza.

Vergine

Sarà una giornata in cui potrete riposarvi e ricaricare le pile. Anche le crisi di coppia che si sono verificate ultimamente possono essere appianate col giusto approccio. Avete molte energie.

Bilancia

Oggi vi mostrerete creativi agli altri, e la cosa verrà apprezzata soprattutto dalla persona che state cercando di conquistare. Per le coppie, potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Sul lavoro la creatività vi farà gioco.

Scorpione

Per i single è arrivato il momento di uscire dalla tana e iniziare a frequentare nuove persone. I contrasti nelle coppie possono essere risolti attraverso il dialogo. Sul lavoro avete voglia di sperimentare e provare qualcosa di nuovo.

Sagittario

Giornata molto promettente. Per i single, dopo l’attesa, ora è il momento propizio per trovare l’anima gemella. Le coppie invece ritroveranno la giusta armonia. Sul lavoro avete superato alla grande le recenti difficoltà.

Capricorno

Sarà una giornata in cui si noteranno sensibili miglioramenti. I single dovranno superare qualche imprevisto, ma nulla di insormontabile. E sul lavoro riuscirete a togliervi delle soddisfazioni.

Acquario

Ci sono interessanti occasioni in arrivo, soprattutto per i single, ma bisogna mettersi nelle condizioni di saperle cogliere. Per le coppie è un periodo di serenità. Sul lavoro un cambiamento importante potrebbe arrivare a breve.

Pesci

Giornata non semplice. I single non devono avere fretta: se non è il momento giusto per trovare qualcuno, meglio attendere. Le coppie devono cercare di risolvere alcuni contrasti sorti di recente. Avete comunque molte energie.

