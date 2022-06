Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore avrete davvero una bella grinta, non passerete inosservati! Favoriti gli incontri, potreste conoscere una persona carina… Drizzate le antenne!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete un vulcano di idee in queste ore di fine giugno, attenzione però a non sovraccaricarvi di lavoro, potreste arrivare a casa stanchi e stressati.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi – sabato 25 giugno 2022 – qualcosa potrebbe non andare nel verso desiderato, possibili rallentamenti… Non spazientitevi, recupero già da questa sera. Tenete duro!

Cancro



Cari Cancro, non lasciate che delle piccole incomprensioni sul lavoro minino questo bel cielo! Piccoli attriti anche per delle questioni familiari, cercate di essere comprensivi sia nel lavoro sia nella vita privata.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 giugno 2022), potreste porre le basi di un nuovo progetto, avrete delle buone intuizioni. Sta arrivando il momento di metterle in pratica.

Vergine

Cari Vergine, cercate di non dare adito a delle polemiche che vi vedono protagonisti! Le stelle vi proteggono ma anche voi dovete metterci del vostro.

Bilancia

Cari Bilancia, se con il partner ci sono state delle incomprensioni, oggi – 25 giugno 2022 – potete recuperare terreno: organizzate qualcosa di piacevole e godetevi questo fine settimana all’insegna del relax.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le relazioni interpersonali sono favorite in questo periodo dell’anno, gli altri vi prenderanno ad esempio ed avranno fiducia in voi.

Sagittario

Cari Sagittario, le soddisfazioni sul lavoro non tarderanno ad arrivare ma ricordatevi di riposarvi, magari approfittate di questa giornata per stare un po’ all’aria aperta con la vostra famiglia o amici.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è come se vi foste liberati di un peso opprimente, ora cercate di non essere troppo intolleranti e date maggiore spazio ai sentimenti in generale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 giugno 2022), la creatività è dalla vostra e quest’oggi potreste delineare la direzioni di alcuni progetti futuri, favoriti i liberi professionisti.

Pesci

Cari Pesci, siete un turbinio di emozioni, vi interessa una persona ma non riuscite a capire se l’altro ricambia. Non scoraggiatevi, presto tutto diverrà chiaro.