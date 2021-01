Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, perché non tentare la fortuna al gioco? Potrebbe essere il vostro giorno fortunato. La settimana in arrivo, inoltre, potrebbe regalarvi enormi soddisfazioni dal punto di vista professionale: cercate di sfruttare l’occasione.

Toro

Cari amici del Toro, la vostra vita sta per cambiare radicalmente: all’orizzonte, infatti, vi sono nuove prospettive di lavoro e nuovi amori: è arrivato il momento di voltare pagina, già a partire da oggi.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi siete carichi di energia e avrete voglia di uscire, incontrare amici e fare festa. Purtroppo il periodo non ve lo permette, ma cercate di sfruttare tutta questa carica emotiva per dare fantasia alla vostra creatività.

Cancro



Cari Cancro, giornata particolarmente difficile dal punto di vista sentimentale. Il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato: tocca a voi riparare, magari organizzando una cena romantica o qualcosa di speciale.

Leone

Cari amici del Leone, oggi sarete particolarmente nervosi e sarà difficile per voi riuscire a mantenere il controllo. Rifugiatevi tra le braccia del vostro partner o affidatevi alle “cure” dei vostri amici più cari, i quali sapranno come sempre risollevare il vostro morale.

Vergine

Cari Vergine, diverse sfide vi metteranno alla prova sia in campo professionale che privato. Reagite immediatamente dimostrando di che pasta siete fatti e ne uscirete sicuramente vincitori.

Bilancia

Cari Bilancia, siete convinti sia arrivato il momento di cambiare vita. Approfittate del weekend per riordinare le idee e organizzare la vostra nuova vita, magari anche in una città diversa.

Scorpione

Cari Scorpione, dal punto di vista sentimentale le vostre emozioni sono contrastanti. È arrivato il momento di fare chiarezza e di decidere come proseguire nei vostri rapporto sentimentali.

Sagittario

Cari Sagittario, per i single si prospetta un weekend all’insegna del divertimento e dell’amore. Le attenzioni nei vostri confronti non faranno che aumentare la vostra autostima, ma attenzione a non

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’amore va a gonfie vele, in questo weekend più che mai, ma questo non deve distrarvi dal lavoro. Rimanete perciò concentrati e avrete ottime opportunità e soddisfazioni anche a livello professionale.

Acquario

Cari Acquario, i single sono determinati più che mai a trovare la propria anima gemella. E fanno bene perché questo potrebbe essere finalmente il weekend giusto.

Pesci

Cari Pesci, non è la vostra giornata ideale. Il nervosismo la farà da padrone per praticamente tutto il giorno: cercate di restare calmi e di non rovinare quanto di buono fatto fino ad ora.

