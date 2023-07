Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, il vostro carisma, nella giornata odierna, non potrà di certo passare inosservato. Riuscirete ad essere molto convincenti e ad attrarre anche quelle persone che solitamente vi sottovalutano o non vi ritengono all’altezza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i troppi impegni vi stanno fiaccando un po’. Forse avete esagerato troppo e adesso ne state pagando il prezzo. Il weekend giunge propizio per riposarvi un po’ e staccare la spina. Dedicatevi ad un hobby rilassante.

Gemelli

Cari Gemelli, queste stelle favoriscono in particolar modo l’amore, soprattutto per chi sta ancora cercando l’anima gemella. Ci sono tutte le condizioni per riuscire a trovare la persona giusta, a condizione che siate intraprendenti e non vi facciate condizionare dalla timidezza.

Cancro



Cari Cancro, questo cielo favorisce soprattutto i nuovi progetti e la creatività. Ci sono tutte le condizioni per fare scelte importanti per il futuro. Cercate di ponderare bene ogni mossa e non fatevi prendere dalla frenesia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 22 luglio 2023), spesso tendete ad incaponirvi su questioni di lana caprina, solo per il gusto di averla vinta. Questo atteggiamento, alla lunga, può stancare le persone che vi circondano. Cercate di fare un bagno di umiltà.

Vergine

Cari Vergine, soprattutto chi sta cercando l’anima gemella, nella giornata di oggi potrebbe avere pane per i propri denti. Mettete al bando i cattivi ricordi e tuffatevi se vedete che l’occasione è propizia. Chi non risica, non rosica…

Bilancia

Cari Bilancia, questo cielo bacia soprattutto le coppie più solide che hanno resistito all’usura del tempo. Ci sarà modo di vivere momenti veramente passionali o di progettare qualcosa di belle a lunga scadenza, come una gravidanza o una convivenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, quella di oggi sarà una giornata elettrizzante e frenetica che vi regalerà nuovi stimoli e vi consentirà di vedere le cose anche da un altro punto di vista. Potreste anche togliervi delle belle soddisfazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, nella giornata odierna sarà meglio cercare di parlare il meno possibile e di fare buon viso a cattivo gioco. Attenti a non pronunciare parole troppo dure che potrebbero ferire gli altri. Meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra testardaggine spesso vi porta ad erigere un muro fra voi e gli altri. Piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate anche di capire le ragioni altrui. Un bagno di umiltà non vi farebbe male.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 22 luglio 2023), l’amore vi spinge a schiacciare il piede sull’acceleratore e potrebbe regalarvi nuove e intriganti emozioni. Attenti però a non puntare su persone già accoppiate, perché potreste avere brutte sorprese.

Pesci

Cari Pesci, una vecchia canzone recitava “Love is in the air”. Ci sono tutte le condizioni per vivere l’amore con leggerezza e passione. Non bruciate questi bei momenti facendovi condizionare dai fallimenti passati. Ogni amore, è una storia a sé.