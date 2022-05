Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, questo fine settimana sarà davvero propizio in amore. Potete vivere forti emozioni come non vi capitava da tempo. Se c’è una persona che vi piace, non temete di dichiararvi. Che avete da perdere. Bene le emozioni. Non trascurate la dieta e la cura del corpo, ne va della vostra salute.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non riuscite proprio a stare fermi e godervi un po’ di relax. Eppure ne avreste proprio bisogno. Cercate di riposare e non fare sforzi eccessivi. D’altronde il weekend serve proprio a questo.

Gemelli

Cari Gemelli, avete un quadro astrale molto positivo già da un po’ di tempo, e le cose non possono che migliorare nel giro di poco. Dovete imparare ad essere più ottimisti e a sorridere alla vita, se volete che lei faccia altrettanto. Siate ottimisti e propositivi, e gentili con chi vi circonda.

Cancro



Cari Cancro, il lavoro è propizio e anzi si può dire che è la vostra più grande passione. Cosa sareste altrimenti? Dovete però al tempo stesso non trascurare gli affetti più cari e il partner, altrimenti rischiate di ritrovarvi soli. Rimboccatevi le maniche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 maggio 2022), vivete di passioni. Belle o brutte che siano, non potete fare a meno di sentire il vostro cuore che batte ardentemente. A volte vi limitate a sopravvivere e questo è un peccato. Osate di più.

Vergine

Cari Vergine, continuate ad alimentare dubbi e incertezze, ma le cose possono andare meglio di come pensate. I risultati migliori arriveranno prima di quando ve l’aspettate. Dovete essere solo più ottimisti e non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Cambiate prospettiva.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore siete liberi come l’aria e non avete concorrenti. Come se ogni preda fosse per voi facilmente raggiungibile. Imparate a curare di più i rapporti con il partner, se ne avete già uno. Altrimenti a lungo andare può stancarsi e decidere di farsi un’altra vita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi siete alzati con la Luna storta e si vede. Le cose miglioreranno nel pomeriggio e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Basta avere un po’ di pazienza. Il weekend d’altronde è fatto anche per riposare e ricaricare le pile.

Sagittario

Cari Sagittario, forse qualcuno si sta davvero innamorando di voi. Siete pronti per ricambiare e trovare l’anima gemella? Forse siete troppo presi dalla vostra routine e dalla smania di successo e brama di potere. Ma dovreste concentrarvi sulle cose semplici e quotidiane. Come appunto l’amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nella vita si dà e si riceve, sia nel bene che nel male. Ottenete qualcosa ma dovete subito essere pronti a cedere su qualcos’altro. Questo per voi è il momento di prendere. Non fate sconti a nessuno. Rimboccatevi le maniche e non tiratevi indietro. Coraggio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 maggio 2022), una relazione passata rischia di tornare a bussare alla vostra porta. Non sarebbe meglio metterla da parte e non pensarci più? Ne va della vostra serenità e autostima. Che ne dite di lasciar perdere chi vi fa solo soffrire?

Pesci

Cari Pesci, il sogno è per voi fondamentale per ottenere grandi cose. Dovete certamente essere concreti e con la testa sulle spalle, ma ogni tanto potete anche concedervi un po’ di relax. Siate dunque più pragmatici pur senza smettere di sognare. Questo vale in particolare per il lavoro.