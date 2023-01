Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, negli ultimi giorni siete nervosi, forse perché vi sentite oppressi. Cercate di riordinare le idee e di dedicare più tempo al vostro partner: le cose si sistemeranno da sole.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il lavoro vi sta portando via parecchie energie. Approfittate del weekend per ricaricare le batterie e provate a dedicarvi alla famiglia.

Gemelli

Cari Gemelli, attenzione a non strafare come al vostro solito o il fisico potrebbe risentirne. Ottime prospettive in campo professionale, ma per raggiungere gli obiettivi prefissati dovete avere ancora un po’ di pazienza.

Cancro



Cari Cancro, qualche problema in ambito sentimentale: non disperate, però, le cose miglioreranno nei prossimi giorni. Finalmente avete a disposizione qualche ora di riposo: approfittatene.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 gennaio 2023), il lavoro vi ha portato via parecchie energie: ci vorrebbe una mini vacanza per staccare un po’ da tutto. Ottime notizie per i single: in arrivo incontri inaspettati.

Vergine

Cari Vergine, da qualche tempo non riuscite più a essere voi stessi: che sia arrivato il momento di provare a fare un passo indietro? Il lavoro va a gonfie vele, ma non dovete accontentarvi: potete ottenere ancora di più.

Bilancia

Cari Bilancia, i sacrifici fatti nell’ultimo periodo stanno per essere ripagati. È arrivato, quindi, il momento di festeggiare: perché non organizzare una cena romantica con il vostro partner?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualche acciacco fisico vi impensierisce da qualche giorno, ma questo non vi impedisce di continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, diversi problemi in famiglia: cercate di non tirarla troppo per le lunghe o presto potreste pentirvene. È arrivato il momento di mettere da parte l’orgoglio e di fare il primo passo prima che sia troppo tardi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è un periodo in cui vedete tutto nero. Dovete convincervi, però, del fatto che in realtà le cose vanno molto meglio di come pensiate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 21 gennaio 2023), in amore le cose non vanno a gonfie vele, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Pesci

Cari Pesci, ottime opportunità dal punto di vista professionale: potrebbe finalmente essere arrivato il momento della tanto agognata promozione. Prossimi giorni decisivi per la vostra carriera.