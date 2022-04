Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, niente vi fa arrabbiare di più che sapere che alcune persone se la caveranno con un colpo appena sulle nocche, ma fidatevi del karma. Ognuno raccoglie ciò che semina alla fine.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, abbattere i suggerimenti non è il modo per convincere le persone che siete di mentalità aperta. Questo può essere fatto solo ascoltando.

Gemelli

Cari Gemelli, le cose si complicano quando apprendete che qualcosa che vi è stato promesso è stato promesso anche a qualcun altro. Non è un vostro problema. Raccogliete ciò che è vostro.

Cancro



Cari Cancro, avete fatto delle grandi affermazioni e ora le persone vi terranno a loro. Difendete quello che avete detto: potreste scoprire che queste non erano vanaglorie, dopotutto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 aprile 2022), fare ciò che sapete fare meglio tutto il tempo non è sempre saggio perché rischiate di darvi una forma. Prendetevi del tempo per esplorare anche altri lati di voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, potete indicare con successo cosa non funziona, ma potete indicare qualcosa che lo è? È ora di cambiare i sentieri del pensiero.

Bilancia

Cari Bilancia, un ex amico si ricontatta. Ascoltate questa persona. Non puotete ricostruire ciò che è andato perduto, ma potete fare la pace.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le risposte familiari sono diventate logore dopo anni di usura. Ciò di cui avete bisogno sono alcune nuove soluzioni. Guardatevi intorno per un po’.

Sagittario

Cari Sagittario, non vi piacerà dover dire a un certo sapientone che ha sempre avuto ragione, ma dovrete farlo. È un piccolo prezzo da pagare per un buon consiglio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le buone notizie arrivano da una grande distanza. Potrebbe essere un’offerta, un invito o un sostegno finanziario. Aspettatevi di viaggiare quest’estate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 aprile 2022), settimane fa avete preso in prestito da Tizio per pagare Caio, ma ora Tizio vuole indietro i suoi soldi. Chiedete aiuto a Caio. Non sarà felice ma lo farà.

Pesci

Cari Pesci, una vendita o un affare incontra un intoppo. Una parte di voi vuole pagare la cauzione, ma resta fedele. Questo piccolo inconveniente potrebbe comportare più soldi per voi.