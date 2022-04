Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore sarete effervescenti, l’aria di festa rallegrerà il vostro umore: approfittane per distendere i nervi. Relax e divertimento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete esigenti con il partner e alle volte non comprendete fino in fondo le motivazioni di alcuni suoi comportamenti. Belle novità all’orizzonte per voi che ci avete sempre creduto.

Gemelli

Cari Gemelli, la Pasqua porterà dei buoni consigli, la vostra vita sentimentale e non sta attraversando un momento di cambiamento. Attenzione a non esagerare con il cibo e i vizi…

Cancro



Cari Cancro, siete una persona sensibile e questa vostra caratteristica durante la giornata di oggi – 16 aprile 2022 – non vi farà passare inosservato: le feste vi regaleranno delle belle emozioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 aprile 2022), non lasciate che i cattivi pensieri offuschino la vostra mente. Godetevi le festività pasquali in compagnia di chi amate e lo spirito ne uscirà più forte.

Vergine

Cari Vergine, le giornate in arrivo sono ricche di buone intuizioni, se qualcosa non vi torna saprete trovare abilmente il bandolo della matassa. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, le feste parlano d’amore: se siete single guardatevi attorno mentre se vivete una storia di lunga data le novità sono dietro l’angolo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi piace andare a fondo nelle cose e questa caratteristica vi accompagnerà anche durante le feste pasquali. Attenzione a non accedere nell’analisi di fatti o situazioni. Equilibrio.

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente potete staccare la spina dai numerosi impegni lavorativi che ultimamente costellano la vostra giornata. Quelli a venire, sono senz’altro dei momenti positivi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cercate di non dare adito a piccole tensioni che potrebbero scatenarsi in famiglia. La Pasqua sarà foriera di belle soddisfazioni personali e/o famigliari.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 aprile 2022), queste festività vi mettono in una luce diversa rispetto agli altri e sarete caratterizzati da un forte fascino. Favoriti gli incontri. Buttatevi!

Pesci

Cari Pesci, buone notizie in arrivo per i nati sotto questo segno: sul fronte lavorativo qualcosa si sta finalmente muovendo! Approfittate di queste festività per rilassarvi un po’, ne avete assolutamente bisogno.