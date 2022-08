Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, una giornata ricca di notizie positive. L’unione fa la forza e voi lo sapete bene. Ultimamente avete stretto delle collaborazioni importanti e proficue che stanno producendo degli ottimi risultati e che finalmente vi gratificano dopo tanti sacrifici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è ora di prendervi una pausa e organizzare una giornata al mare o in piscina per ricaricarvi come si deve. Serata piacevole con il partner. Basta poco per rendervi felici.

Gemelli

Cari Gemelli, La Luna amorosa vi fa vedere tutto in rosa e vi rende particolarmente audaci…fate il primo passo anche se l’orgoglio vi trattiene. Le premesse sono buone, tentar non nuoce! Che avete da perdere?

Cancro



Cari Cancro, non potete arrivare dappertutto, accettatelo! Siete stanchi ma ancora avete tanto da fare e rischiate di andare in tilt. Staccate la spina senza sentirvi in colpa e dedicatevi al vostro relax. Ispiratevi!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 agosto 2022), il nervosismo e la stanchezza non vi faranno ragionare con la dovuta lucidità e obiettività. Siete tentati di vendere tutto e rifugiarvi lontano chissà dove! Prendete tempo e chiarite una situazione alla volta.

Vergine

Cari Vergine, oggi tutto rende bene…state seminando e le vostre idee innovative promettono di migliorare notevolmente i vostri già ottimi guadagni. Fidatevi dei collaboratori e dei colleghi che vi supportano senza nutrire alcun dubbio.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata intensa e calda dal punto di vista sentimentale. Siete particolarmente fascinosi e finalmente avete la possibilità di palesare i vostri sentimenti e di uscire allo scoperto con dei risultati inaspettati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non è il caso di essere puntigliosi e di portare il muso troppo a lungo perchè in fondo siete propensi a dimenticare il passato e a ricucire con l’ex che vi ha fatto patire, ma anche battere forte il cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata di tanti dubbi da chiarire animeranno questa giornata. Non eccedete con la gelosia e non tirate troppo la corda. Il partner è stanco dei vostri sospetti su un presunto amico-amante.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi avete solo un obiettivo in mente e cioè il successo…La competizione salirà alle stelle e vi darà molta carica, ma attenzione agli eccessi che possono infastidire e allontanare colleghi e amici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 agosto 2022), non siate troppo abitudinari e rassegnati…potreste stupirvi e ritrovarvi spiazzati davanti ad un incontro importante e inaspettato. Anche se volete farvi sempre trovare preparati, oggi non avrete tempo di attuare strategie. Buttatevi!

Pesci

Cari Pesci, oggi è una giornata nella quale dovete fare i conti con voi stessi e riconoscere anche le vostre piccole colpe…guardate in faccia alla realtà ed ammettete cosa non va, evitando di fare un’inutile caccia ai fantasmi.