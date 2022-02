Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, è ora di lasicare andare le fissazioni se volete ritrovare lo slancio e rinfrescarvi le idee. In queste ore ricevete chiamate di continuo e i contatti procedono bene. Avete bisogno di aria fresca.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, servono calma e sangue freddo, In arrivo una grande gioia. Le vostre parole sono molto pungenti, anche se non lo credete. Avete modo di trovare facilmente equilibrio tra attività e rilassamento.

Gemelli

Cari Gemelli, vi è chiara la mancanza di sensibilità e le manipolazioni di certe persone. C’è un transito di energia, approfittatene finché potete. Il vostro obiettivo resta sempre migliorarvi interiormente.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore potrebbe tornare a galla un vecchio dibattito. Chiarite precisamente i vostri termini a chi avete intorno. Avete bisogno di una pausa, i nervi potrebbero risentirne.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 febbraio 2022), giornata importantissima per le scelte. Dovete pensare a costruire il vostro futuro. Buono il morale che compensa le debolezze.

Vergine

Cari Vergine, siete grintosi e determinati: avanti così! Occhi aperti, avete degli alleati intorno a voi. Sapete come affrontare gli obblighi in modo sano ed equilibrato. Nel complesso ottima giornata.

Bilancia

Cari Bilancia, l’obiettivo da ottenere è la pace, in modo da poter recuperare. Dovete pensare a voi stessi. Vi ritroverete oberati di lavoro, ma la vita è più tranquilla di quanto immaginiate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non è un buon giorno per la socialità. Non sforzatevi, pensate bene prima di agire o aprire bocca. Le stelle sono con voi e vi daranno l’energia di cui avete bisogno per superare la stanchezza che ha fatto capolino nella vostra vita.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi – 9 febbraio 2022 – avete una forte intuizione. L’istinto vi guida nella direzione giusta. E’ il momento ideale per disfarsi di qualche brutta mania, soprattutto nell’ambito alimentare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete sfuggenti a causa dell’altalena tra sogni a occhi aperti e necessità di agire. Potreste avere qualche dolore per il troppo allenamento o esercizi non adatti al vostro fisico. Tenete duro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 febbraio 2022), il vostro fascino è molto forte e vi apre tutte le porte, ottenete facilmente la simpatia della gente. Dovete lavorare sul contenimento della vostra impazienza, non potrete che trarne beneficio.

Pesci

Cari Pesci, attirate buoni rapporti, questo grazie alla vostra preferenza per il gioco di squadra. Non apprezzate le lotte di potere. Il vostro fisico è poco adatto alle attività che fate, ma gli alti e bassi che sentite sono un segno della stanchezza mentale che state subendo.