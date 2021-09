Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete sempre molto schietti e diretti e questo è certamente un bene, anche se non tutti lo apprezzano a dovere. Ma sempre meglio essere sinceri che ipocriti. Evitate però con questa scusa di alimentare polemiche e discussioni inutili che possono deteriorare bei rapporti. Non perdete il vostro stile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete affrontare giornate parecchio stressanti, e anche se siete giovani e non avvertite la stanchezza, avete comunque bisogno di una pausa per ricaricare le pile. Non trascurate anche l’importanza di una dieta equilibrata e un’alimentazione sana.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere e Giove garantiscono serenità e felicità. Le stelle vi sorridono e potreste presto togliervi grandi soddisfazioni in amore, come una convivenza o dei figli. Potreste perdere degli equilibri che sembravano consolidati, ma ciò significa che vi attendono presto nuove occasioni.

Cancro



Cari Cancro, con questo Sole e Marte che vi dà la giusta energia potreste vivere presto grandi emozioni, come l’inizio di un nuovo amore per chi è single. Proteggetevi e allontanatevi da situazioni che vi fanno star male e soffrire. Un ottimo periodo per riappacificarvi con il partner, se ci sono state violente discussioni negli ultimi tempi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (8 settembre 2021), sul lavoro siete molto generosi e disponibili e questo vi permetterà di togliervi grosse soddisfazioni. Riceverete grossi riconoscimenti da colleghi e clienti. Cavalcate l’onda dell’entusiasmo: sentirvi apprezzati vi dà una grande carica.

Vergine

Cari Vergine, grazie ad un quadro astrale favorevole, potreste essere spinti a fare un grande colpo finanziario, come acquistare una casa o un terreno. D’altronde questo è un periodo propizio sotto tanti punti di vista. Anche sul lavoro, sono favoriti i vostri progetti. Rimboccatevi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, siete ancora nel mood estivo e non avete tanta voglia di riprendere la solita routine, soprattutto sul lavoro. Ma il dovere vi chiama ed è il momento di rimboccarsi le maniche e dimostrare il proprio valore. Ritornate dunque carichi e concentrati, se non volete perdere punti nei confronti dei vostri rivali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo Saturno dispettoso stuzzica rapporti consolidati e non vi permette di guardare al futuro con ottimismo. Ma in generale siete passionali e in amore potrete togliervi presto grandi soddisfazioni. Può essere il momento giusto per una convivenza o fare dei figli.

Sagittario

Cari Sagittario, sono giornate d’oro per l’amore sotto ogni punto di vista. Mercurio in Bilancia porta con sé ottime opportunità da cogliere al volo. Avete la fortuna di avere colleghi ed amici che vi adorano. Per cui fidatevi dei consigli dati a fin di bene da chi vi conosce e vi stima.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo periodo avete tanta voglia di nuovi guadagni e successi in ambito lavorativo. Un Mercurio prudente vi sta però creando qualche ostacolo e grattacapo, ma ne uscirete come sempre con la vostra determinazione. Mantenete la calma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 8 settembre 2021), questo è un periodo molto stimolante e propositivo, nel quale potrete togliervi grandi soddisfazioni. Mercurio nel segno della Bilancia vi permette di ampliare le vostre conoscenze. Sfruttate eventuali contatti all’estero o fate un viaggio per crearli.

Pesci

Cari Pesci, in affari possono esserci ottime opportunità, ma dovete affidare ad un consulente esperto un po’ dei vostri danari. In borsa le speculazioni sono favorite da un ottimo quadro astrale, ma evitate di fare il passo più lungo della gamba. Se dovete investire, fatelo con prudenza.

