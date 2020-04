Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa settimana prosegue nel migliore dei modi per il vostro segno. Avete infatti gran voglia di far bene e siete dell’umore giusto per portare avanti i vostri progetti. Attenzione a qualche problema di natura immobiliare che potrebbe costarvi caro dal punto di vista economico.

Toro

Amici del Toro, le stelle vi supportano sotto molti punti di vista per cui approfittatene per realizzare qualcosa di importante. Nel corso della prossima settimana vivrete momenti piacevoli, anche dal punto di vista sentimentale. Lavorativamente parlando periodo molto positivo, con nuovi progetti da portare avanti.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere nel segno ha aperto una nuova fase della vostra vita che vi regalerà grandi gioie nei prossimi mesi. Se dovete progettare dei viaggi non è questo certo il momento migliore. A fine emergenza, però, potrete tornare alla vostra vita di sempre, per cui per ora almeno con la fantasia potete volare lontano.

Cancro

Cari Cancro, sono giornate difficili per tutti con l’obbligo della quarantena da rispettare. Voi però cercate di di affrontare questi giorni cogliendo il meglio di questa situazione: state più a contatto con i vostri cari e trascorrete dolci momenti insieme, soprattutto se avete dei bambini.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi l’influsso di Venere vi regalerà ben presto ottime novità dal punto di vista sentimentale. Negli ultimi mesi avete vissuto contraddizioni e disguidi che vi hanno tolto un po’ di serenità, ma ben presto ritroverete la vostra armonia e sicurezza.

Vergine

Amici della Vergine, attenzione a qualche problema di natura economica da affrontare e superare nella giornata di oggi, 8 aprile 2020. Potrebbero esserci inconveniente fastidiosi, ma voi con la vostra consueta calma e precisione saprete come fare per andare avanti.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, negli ultimi giorni siete stati piuttosto inerti e privi di voglia di fare. Adesso le stelle diventano positive e ritrovate l’entusiasmo e il dinamismo perduti. Insomma, una giornata ricca di grandi opportunità da cogliere al volo, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko vi vede finalmente uscire da un periodo davvero pesante e difficile. Riuscite quanto meno ad intravedere la luce in fondo al tunnel e questo è già un segnale positivo. L’invito delle stelle è quello di riflettere, d’altronde anche una pausa del genere aiuta a fare chiarezza e ripartire.

Sagittario

Amici del Sagittario, questa settimana per voi prosegue sotto i migliori auspici. Le stelle infatti sono dalla vostra parte, per cui affrontate con entusiasmo questi giorni che ci porteranno alla Pasqua. Venere nel segno, in particolare, regala ottime prospettive in amore e nelle relazioni interpersonali.

Capricorno

Amici del Capricorno, giornata davvero importante per il commercio e gli affari. Grandi novità in vista, dopo un periodo complesso. Potreste ricevere infatti importanti proposte lavorative o fare un passo in avanti all’interno della vostra azienda. Preparatevi dunque con il giusto entusiasmo.

Acquario

Amici dell’Acquario, ci sono vari pesi che vi portate addosso e che vi opprimono. Cercate di superarli nel migliore dei modi in modo da ritrovare il vostro entusiasmo e voglia di fare. Riuscirete così a ritrovare libertà e serenità, sensazioni che non provavate da tempo.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko siete chiamati a risolvere alcuni problemi che vi portate avanti da molto tempo. Non fatevi prendere dall’ansia, perché a tutto c’è rimedio. Non si tratta infatti di nulla di irrisolvibile.

