Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata segnata da qualche difficoltà di troppo sotto ogni punto di vista. D’altronde Marte, che è il vostro pianeta guida, lascia il segno e le conseguenze saranno tangibili. Insomma, non avrete più la sua protezione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte non è più in opposizione e vi renderà determinati e precisi. Avrete modo di superare senza troppi patemi tutte le difficoltà del quotidiano, e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere vi asseconda e vi protegge. Potete trovare l’anima gemella o quanto meno capire da che parte state andando. Potete vivere giornate all’insegna di forti emozioni. Se c’è qualcuno che vi piace, dichiaratevi senza problemi.

Cancro



Cari Cancro, il supporto delle stelle è massimo e vi permetterà di ottenere grandi cose. Approfittate per concludere affari e trattative importanti. Insomma, è il momento di rimboccarsi le maniche e dimostrare di che pasta siete fatti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 luglio 2022), potete sfruttare questa splendida e lucente Luna per staccare dalla solita routine e dagli impegni di lavoro e trascorrere del tempo con la persona amata. Rischiate altrimenti di trascurarla. Magari un bel viaggetto prima delle ferie.

Vergine

Cari Vergine, il transito di Marte e Mercurio favorirà i rapporti interpersonali. Una bella opportunità per allargare la propria cerchia di conoscenze, non solo in amore ma anche in amicizia. Date il via anche a importanti collaborazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, il transito di Mercurio in Cancro porta delle complicazioni sul lavoro: ci saranno parecchi contrattempi e delusioni. Siete in attesa dell’arrivo di risposte importanti. Ci sarà quindi parecchio nervosismo e poca concentrazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ un peperino e potreste litigare con chi vi circonda. In particolare discussioni in vista con dei soci, a causa di interessi economici e spartizioni. Cercate di essere determinati e seguire le vostre idee e convinzioni.

Sagittario

Cari Sagittario, un’importante amicizia vi permetterà di portare avanti un progetto di lavoro. Sfruttate al massimo questa opportunità, altrimenti vedrete che un vostro incarico finirà per essere bocciato. E poi dovete far fronte con impicci burocratici.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, forse è il caso di prendersi una pausa. Non potete sempre trottare al massimo e spingere sull’acceleratore. Avete bisogno di rifiatare, dedicare del tempo a voi stessi e alle persone importanti della vostra vita, come il partner o la famiglia. Per fortuna le ferie sono vicine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 luglio 2022), potrebbero esserci sorprese e novità inaspettate e spettacolari. Nuove opportunità anche sul lavoro. I giovani, impegnati in esami e colloqui, potranno dimostrare tutto il loro valore.

Pesci

Cari Pesci, l’arrivo di un amore porterà colore alle vostre vite. D’altronde è da tempo che siete single. Se sarà davvero la storia della vostra vita o solo un’infatuazione estiva dipenderà da voi e da quello che proverete stando in sua compagnia. Il consiglio è di lasciarvi andare e vivere forti emozioni.