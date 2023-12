Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, si preannuncia una giornata molto efficace dal punto di vista pratico. Qualcuno arriverà perfino a chiudere un buon accordo e firmare un contratto. Ricordati sempre di leggere con attenzione, prima di siglare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il buon aspetto della Luna potrebbe metterti al centro di insoliti giochi di seduzione. Chi sta vivendo un periodo positivo in amore, potrà sfruttare le prossime ore per vivere emozioni speciali, organizzare qualcosa di romantico.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in dissonanza ti renderà più irrequieto del dovuto o ti farà provare una stanchezza inaspettata. Cerca di rimandare gli appuntamento e le discussioni alla seconda metà della settimana, quando il tuo cielo sarà molto più promettente.

Cancro

Cari Cancro, ti accorgerai di essere circondato da colleghi speciali, disposto a tenderti una mano, se ti troverai in difficoltà. Non sei solo! Cerca di mettere da parte il tuo orgoglio e la tua naturale diffidenza e fidati di più delle persone al tuo fianco.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, si prospetta una giornata particolarmente promettente dal punto di vista pratico ed economico. Chi da tempo è in cerca di uno sponsor che finanzi un suo progetto importante, in questo giorno potrebbe trovarlo.

Vergine

Cari Vergine, come indica l’oroscopo di Branko sentirai di poter contare solo su te stesso nell’affrontare ogni cosa. Per fortuna, sarai rifornito di una bella carica di energia dalla Luna nel segno e da Venere in aspetto favorevole. Bel recupero in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, potresti vivere una serata incredibilmente tenera ed emozionante, se solo vorrai metterti in gioco. Il nuovo cambio di Luna si prospetta favorevole: approfittane, per dare spazio ai sentimenti, per incontrare una persona che ti piace, approfondire una conoscenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere ne tuo segno potrebbe riservarti un incontro tanto piacevole quanto inatteso. Se sei solo da un po’ dovresti approfittare di questi giorni, per rimetterti in gioco in una nuova amicizia, una nuova storia che potrebbe avere un futuro intrigante.

Sagittario

Cari Sagittario, dovrai tenere testa a una Luna in aspetto contrario. Faresti bene a non pretendere troppo da te stesso: accontentati di quel che riuscirai a ottenere e rimanda i progetti più impegnativi alle giornate successive.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avrai stelle tali che ti permetteranno di ottenere qualcosa in più. Non dovresti restare fermo o procedere lentamente. È tempo di rimboccarsi le maniche e darsi da fare, perfezionare le tue competenze, lavorare su una nuova idea.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 dicembre 2023), le stelle ti incoraggeranno a cercare un accordo in famiglia o con una persona con la quale da tempo stai avendo problemi di carattere pratico, economico. Non dovresti restare fermo sulle tue posizioni, ma provare a essere un po’ più accondiscendente.

Pesci

Cari Pesci, sarà un altro giorno in cui la Luna opposta potrebbe tirare fuori il peggio di te, pungolarti eccessivamente. Dovrai usare la massima cautela per non scatenare inutili polveroni intorno a te. Evita le polemiche gratuite.