Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di non perdervi d’animo: siate coraggiosi, determinati e proseguite su questa strada. Ma dovete allontanare le polemiche e le brutte abitudini dalla vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tutto procede a gonfie vele: finalmente avete ritrovato la serenità, la strada giusta da seguire. Siete un po’ stanchi, quello sì, ma dovete fare sport per scaricare le tensioni accumulate.

Gemelli

Cari Gemelli, molti vi invidiano, vorrebbero essere come voi: solari, divertenti, determinati. Cercate di approfittare di questo momento per stare vicino a chi vi ama veramente.



Cancro

Cari Cancro, in questi giorni molti di voi sono un po’ preoccupati. Oggi, forse, è meglio evitare i problemi e gli ostacoli. Che ne dite di lasciar stare le cattive abitudini? Dovete amarvi di più!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 ottobre 2023), i contatti sono favoriti, ma dovete anche scendere a qualche compromesso, soprattutto sul lavoro. Non potete vincere sempre e solo voi!

Vergine

Cari Vergine, tutto procede bene, siete finalmente appagati e avete ritrovato la giusta serenità. Discorso valido sia sul fronte sentimentale sia su quello lavorativo. Avanti così!

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo siete allegri, la fortuna è dalla vostra parte: approfittatene per stabilire nuovi contatti. Ma attenzione agli sbalzi d’aria…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna è dalla vostra parte, siete romantici e dovete approfittare di questo per stare con chi vi ama. Felici sì, ma anche un po’ stanchi.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete essere liberi di dire quello che pensate senza paura. La realtà è una cosa, l’immaginazione è un’altra.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore dovrete controllare le emozioni perché non siete invincibili, potete sbagliare anche voi. Ma sapete come alzarvi e andare avanti. Sempre con ottimismo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 ottobre 2023), siete un po’ esigenti, pretendete troppo da chi vi sta vicino e questo vi stressa. Dovete mantenere la calma e capire quali sono le vostre priorità!

Pesci

Cari Pesci, non potete confidarvi con tutti, dovete selezionare le persone perché molti vi invidiano. Siete energici e determinati: continuate così e non sbaglierete!