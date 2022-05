Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore avete una marcia in più: approfittate di questa energia per mettere nero su bianco nuovi fruttuosi accordi con capi e referenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro umore è altalenante in questo periodo. Se c’è qualcosa che non va, meglio essere diretti, ricordatevi che la sincerità paga sempre. Coraggio.

Gemelli

Cari Gemelli, siete delle persone estroversa e quest’oggi potrete dare davvero il meglio di voi. Un’ amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più! Molto di più.

Cancro



Cari Cancro, il vostro umore è un po’oscillante, cercate di guardare il bicchiere mezzo pieno! Le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 maggio 2022), siete determinati, ultimamente però sul lavoro c’è stata qualche tensione di troppo. Cercate di non intestardirvi e scioglierete il bandolo della matassa senza particolari problemi. Parola d’ordine: sangue freddo.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore molti di voi saranno un po’ nervosi, si registra qualche piccola discussione a lavoro. Attenzione a non dare adito a polemiche. Mordetevi la lingua.

Bilancia

Cari Bilancia, siete forti oggi (4 maggio 2022), avete un’irresistibile charme e gli altri lo noteranno di certo. Potreste essere coinvolti in interessanti progetti…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di non strafare e se vedete che non riuscite a stare dietro a tutto fatevi aiutare da qualcuno di cui vi fidate, alla volte è necessario.

Sagittario

Cari Sagittario, previste delle piccole tensioni con il partner, ultimamente è cose se foste un po’ annoiati. Avreste voglia di evadere ma non sempre è possibile…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi sentite sul punto di dovervi liberare di un peso. Siete persone pazienti ma, anche per voi, quando è troppo è troppo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 4 maggio 2022), nelle prossime ore potreste scatenare qualche polemica per via di una trattativa che non è andata come speravate. Attenzione alle parole, non esagerate.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente siete piuttosto pensierosi, in famiglia ci sono stati dei problemini da risolvere. Cercate di non prendere tutto di petto ed esaminate una cosa alla volta. Serve lucidità.