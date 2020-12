Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, in questi ultimi giorni dell’anno godete di un quadro astrale davvero positivo sotto ogni punto di vista. Organizzatevi dunque per chiudere al meglio questo 2020. La Luna pena sarà con voi per tutta la giornata. Date il massimo sul lavoro, dimostrando di che pasta siete fatti.

Toro

Amici del Toro, giornata interessante e piena di spunti positivi. Come ogni fine anno, questo il momento dei bilanci e dei propositi futuri. Puntate in alto ma al tempo stesso siate resoluti e con i piedi per terra, altrimenti rischiate poi di rimanerci male se mettete l’asticella troppo in alto. Insomma, approfittatene per fare il punto della situazione.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata da trascorrere in compagnia dei vostri amici e degli affetti più cari. Cercate, per quanto possibile, di uscire dal solito seminato e conoscere nuova gente, per trovare stimoli diversi. Se qualcuno chiederà il vostro aiuto e sostegno, dimostratevi disponibili e tendete la mano. Verrete ricompensati.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna piena vi accompagna e vi protegge in questi ultimi giorni dell’anno. Attenzione però a eventuali provocazioni che non mancano mai, soprattutto da chi vuol provare a mettervi il bastone fra le ruote. Cercate di non cadere nella trappola. Cercate di rilassarvi per ricaricare le pile.

Leone

Amici del Leone, molti di voi sono stanchi della solita routine e non vedono l’ora di lanciarsi in nuove avventure, soprattutto sul piano professionale. Soprattutto se da tempo lavorate nello stesso ambiente, adesso sentite il bisogno di nuovi stimoli. In amore cercate di non riversare lo stress sul partner.

Vergine

Cari Vergine, approfittatene per mettere a punto ottimi affari. Le stelle infatti sono dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. Se c’è una casa che vi piace o volete cambiare la macchina, questi ultimi giorni del 2020 sono davvero propizi. In amore se ci sono state discussioni, parlatevi e chiarite.

Bilancia

Amici della Bilancia, finalmente secondo l’oroscopo di Branko avete superato annosi problemi di salute che vi hanno a lungo tormentato. Adesso potete guardare al futuro e al nuovo anno con maggiore ottimismo. Se avete prestato dei soldi a qualcuno, adesso è il momento di chiederli indietro, altrimenti potreste trovarvi in difficoltà economica.

Scorpione

Amici dello Scorpione, dopo tante fatiche, adesso avete bisogno di un po’ di meritato riposo. Molti di voi hanno raggiunto il traguardo della pensione, o semplicemente si godono qualche giorno di ferie. Approfittatene per ricaricare le pile e stare insieme ai vostri cari, soprattutto se non li vedete spesso.

Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato il momento di trarre un bilancio di questo anno difficile che se ne sta andando. Ci sono ottime prospettive per i single, che potrebbero aver fatto da poco una conoscenza speciale e molto intrigante. Le coppie storiche vivono un periodo d’oro con una vitalità e una passione con il partner mai viste prima.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko avete davvero bisogno di riposare se non volete che lo stress vi faccia cadere i pochi capelli rimasti! I single hanno vissuto davvero un periodo difficile e di grande depressione, ma ora per fortuna le cose vanno meglio. Chi ha un partner ne approfitti per trascorrere insieme questi giorni di festa.

Acquario

Amici dell’Acquario, giornata davvero promettente quella del 30 dicembre per voi. I single possono approfittarne per conoscere qualcuno di speciale, sfruttando un quadro astrale notevole. Le coppie possono organizzare qualcosa di romantico per godersi al meglio l’ultimo dell’anno. Una fine di 2020 ricca di soddisfazioni anche sul lavoro.

Pesci

Amici dei Pesci, fatevi guidare dall’istinto se volete davvero ottenere qualcosa. Secondo l’oroscopo di Branko, infatti, va bene essere razionali, ma ogni tanto un po’ di cuore e di pancia nelle scelte da prendere non guastano. Le coppie possono organizzare qualcosa di speciale per vivere un capodanno romantico con il partner. Bene il lavoro.

