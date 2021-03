Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 marzo 2021:

Ariete

Caro Ariete siete nell’ondata positiva e Marte vi travolge con la sua passionalità. Una nuova luna di miele per le coppie consolidate.

Toro

Amici del Toro siate dolci, come solo voi riuscite a essere, e vedrete che le cose miglioreranno e lasciate perdere Giove e Saturno che remeranno contro per tirare fuori la parte cinica ed insensibile.

Gemelli

Amici dei Gemelli, marzo è iniziato partito con nervosismo e pressione ma non preoccupatevi è naturale che ci siano alti e bassi. Concentrati sul lavoro.

Cancro

Cancro come siete affascinanti. Oggi siete magnetici, oggi siete al top!

Leone

Mercoledì is the new lunedì per te. Dovrai ricucire gli strappi prodotti dalle difficoltà di febbraio, se vi sentirete stanchi andate di meditazione e yoga!

Vergine

Non temete per la vostra carriera, ma meglio chiudere trattative oggi!

Bilancia

Amici della Bilancia, avete Mercurio che vi sostiene nello svolgimento di compiti difficili. Se volte uno scatto di carriera lo avrete, siete bravi.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, vi aspetta una giornata stupenda come le persone che siete voi.

Sagittario

Contate fino a dieci prima di parlare oggi amici del Sagittario, potreste pentirvene, attenti!

Capricorno

Una giornata piena di amore per voi è quella di oggi, mercoledì 3 marzo, amici del Capricorno.

Acquario

Cercate di non stancarvi troppo, dedicatevi ad un hobby che vi rilassa e fate una passeggiata nel verde.

Pesci

Amici dei Pesci, vi aspetta una giornata strepitosa e il vostro sguardo seducente e ammaliante riuscirà a conquistare anche le prede più sfuggenti.

