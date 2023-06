Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, siete davvero magnetici e sapete attrarre le persone come non mai. La gente che vi conosce punta molto sul vostro carisma e sul vostro spirito di iniziativa. In questa fase vi sarà più facile esprimere i vostri sentimenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un periodo di alti e bassi, ma tutto ciò non dovrà rappresentare un problema. Il vostro è un segno molto forte che sa veleggiare col vento in poppa anche quando il mare è in tempesta.

Gemelli

Cari Gemelli, non è il momento giusto per avventurarvi in operazioni finanziarie. Cercate di gestire con oculatezza il vostro denaro ed evitate colpi di testa. La carriera sarà un po’ traballante anche per via del vostro precario equilibrio interiore.

Cancro



Cari Cancro, state vivendo una fase molto positiva soprattutto per quanto riguarda le vostre finanze. Dovreste approfittare di questa onda lunga molto positiva per riuscire a portare avanti alcuni progetti e per fare investimenti importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 giugno 2023), avete una grande carica e una enorme grinta. La vostra personalità è al top e vi consentirà di affrontare a testa alta anche le questioni più spinose.

Vergine

Cari Vergine, c’è ancora qualche piccolo problema da risolvere dal punto di vista lavorativo. Dovrete cercare di gestire le vostre finanze con più saggezza, evitando spese inutili.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento siete un po’ a corto di liquidità, dovrete cercare di limitare le spese e gestire ogni cosa con saggezza e maturità. Siate più audaci in amore. Coraggio! Buttatevi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra carica emotiva e il vostro magnetismo sono al top. Attenti però a non strapazzarvi e a non fare le ore piccole, perchè la salute potrebbe risentirne.

Sagittario

Cari Sagittario, avete l’energia dei veri guerrieri e nulla vi può fermare. In questo momento vorreste fare un viaggio selvaggio verso mete inesplorate anche per mettere alla prova il vostro spirito da esploratore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ottimo momento dal punto di vista professionale, nulla sembra ostacolare i vostri piani. Cercate di non trascurare il vostro benessere psicofisico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 giugno 2023), cercate di occuparvi di più della vostra salute che appare alquanto traballante. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potrebbero emergere delle criticità passeggere. Nulla di preoccupante, solo un piccolo grattacapo che saprete gestire abbastanza bene.

Pesci

Cari Pesci, la vostra capacità introspettiva vi poterà ad analizzare al meglio i vostri pregi e i vostri difetti e ad agire di conseguenza.