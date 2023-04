Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, non riuscite proprio ad accontentarvi di nulla, anche se di certo meriti e conquiste non vi mancano. Attenzione ai livelli di stress, specialmente se vivete una relazione segreta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sono tanti gli impegni da fare oggi: fortuna che non vi mancano le energie e la voglia di fare. Siete dei veri maestri quando si tratta di convincere una persona testarda.

Gemelli

Cari Gemelli, evitate di reagire d’istinto con un socio o collega: in questo periodo vi conviene meditare bene le vostre mosse sul piano lavorativo. l’amore vi dà qualche preoccupazione: litigi e incomprensioni possono compromettere una love story.

Cancro



Cari Cancro, sembrate tranquilli, ma sotto sotto siete un ribollire di pensieri segreti, di cose che non avete il coraggio di condividere con nessuno. Rimuginate su una scelta del passato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 aprile 2023), un atteggiamento aggressivo e senza tanti scrupoli vi può far raggiungere prima un obiettivo, ma ha i suoi lati negativi a livello sociale. Preferite il successo alle amicizie?

Vergine

Cari Vergine, occorre un piano d’azione per le prossime giornate, in modo da dare priorità alle cose veramente importanti per voi. Non lasciatevi condizionare dal giudizio altrui.

Bilancia

Cari Bilancia, le solite attività alla lunga vi annoiano: movimentate la giornata facendo un compito in modo diverso dal solito. La serata brilla di intese fra amici.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’autostima schizza alle stelle e vi sentite veramente bene nella vostra pelle. Quale momento migliore per far sbocciare un amore a lungo atteso?

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di essere più positivi e fiduciosi rispetto al mondo che vi circonda. La serata si conclude all’insegna della passione sfrenata!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, occorre prudenza: state per raggiungere un risultato significativo e per nulla scontato. Gridate vittoria solo quando siete effettivamente sicuri del risultato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 aprile 2023), curatevi della vostra reputazione: non vi conviene metterla a rischio adesso con promesse false. Controllate scadenze e pagamenti.

Pesci

Cari Pesci, non date per scontato nulla: oggi sarà permeato di parole non dette e piccoli gesti da interpretare. L’amore vi supplica maggiore romanticismo.