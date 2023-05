Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, vi frullano molti pensieri nella testa e per ora preferite tenerli per voi. Vi sarebbe molto più facile però condividere le vostre paure e dubbi con gli altri: solo così potrete sentirvi meglio e beneficiare di qualche tipo d’aiuto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, date retta al cuore e meno alla testa. La vostra sensibilità innata vi aiuterà a trovare più facilmente la strada da seguire. Evitate di ascoltare consigli non richiesti.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata promette benissimo per l’amore, anche se sarete baciati dalla fortuna anche nella sfera professionale ed economica. Siete molto lanciati verso gli affari di cuore e a ben vedere le stelle vi sorridono!

Cancro



Cari Cancro, oggi potreste ricevere delle proposte tanto importanti quanto spaventose: è forse un segno per iniziare un nuovo ed entusiasmante capitolo della vostra vita. date più valore e spazio a ciò a cui tenete veramente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 maggio 2023), riuscirete a liberarvi in tempi brevi di qualche compito noioso solo se sarete capaci di lavorare in team. Incanalate le energie verso ciò che conta veramente e cercate di mantenere un certo self control durante tutta la giornata.

Vergine

Cari Vergine, un’idea a cui state pensando da tempo vi distrae dagli impegni quotidiani: facendo così rischiate di fare errori grossolani e di essere bersaglio di critiche alquanto spiacevoli.

Bilancia

Cari Bilancia, mettete da parte il vostro orgoglio e accettati di buon grado il consiglio disinteressato di chi ne sa più di voi su un dato argomento. Se farete così, riuscirete a superare le sfide della giornata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra mente è più reattiva e riuscite ad incorporare facilmente alcuni cambiamenti. La giornata è dunque perfetta per accettare una sfida in cui dovrete mettervi in gioco con coraggio e astuzia.

Sagittario

Cari Sagittario, non è una cosa necessariamente negativa quando i vostri interessi vanno in secondo piano: se ciò accade, cercate di vedere il lato positivo della situazione e fate tesoro di ciò che avete occasione di imparare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vivete alti a bassi: anche se venite rassicurati dagli affetti, vi sentite da soli di fronte ai cambiamenti nella vostra vita. In ogni caso andate avanti con gli impegni professionali e non demordete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 maggio 2023), avete deciso di rimettere in ordine alcune cose che riguardano la vostra vita a livello domestico. se avete bisogno di aiuto, chiedetelo solo a persone di cui vi fidate ciecamente.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi conferiscono un umore vivace e frizzante, perfetto per trascorrere la giornata all’insegna delle passioni. Alcune persone si riveleranno degli ottimi alleati con cui stringere dei sodalizi per il futuro.