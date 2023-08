Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, cercate di concentrarvi un po’ di più sul lavoro, tenete a bada organizzazione e scadenze, altrimenti vi ritroverete subissati di roba da fare…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, possibili ritorno dal passato in amore, fareste meglio a chiarire tutte le vicende rimaste in sospeso e imparare dagli errori commessi. Mercurio porterà riflessioni su bambini, progetti e percorsi da seguire: aprite la vostra mente il più possibile!

Gemelli

Cari Gemelli, siete reduci da prestazioni impeccabili e un impatto devastante sulle cose, attenzione però a prendervi cura anche della salute e instaurare un equilibrio più disciplinato.

Cancro



Cari Cancro, stanno per aprirsi nuovi spazi di sviluppo ed espansione sul fronte lavorativo, riflettete bene su possibili investimenti e capite come gestire al meglio le vostre risorse.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 agosto 2023), dovete pensare solo a dimenticare il passato e rinforzare l’autostima. Non trascurate la forma fisica…

Vergine

Cari Vergine, se dovete parlare di qualcosa in queste 24 ore andate dritti al punto. Mettete in piazza i vostri dubbi ed esponete le perplessità, solo così potrete mettervi tutto alle spalle e ripartire al meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite più sicuri, sia in amore sia sul lavoro. Siete pronti per collaborare al meglio con qualcuno e mettere a disposizione tutto il vostro spirito creativo. Approfondite le relazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, fate molta attenzione se dovete formalizzare un accordo in questa giornata di fine agosto, leggete bene ogni clausola e non prendete sotto gamba il contratto.

Sagittario

Cari Sagittario, avete una considerazione così alta della famiglia, dei valori e delle cose tramandate dagli antenati che date loro uno spazio rilevante anche per il futuro. Cercate però di trovare un vostro posto nel mondo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete qualche dubbio che vi attanaglia? Parlatene con un amico esperto o una persona comunque competente, solo così potrete chiarire al meglio l’intera situazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 agosto 2023), buone opportunità in vista, approfittatene per mettervi in mostra e sfoggiare le vostre capacità. Nel frattempo è anche giunto il momento di rinforzare le vostre finanze e capire come aumentare le entrate.

Pesci

Cari Pesci, giornata positiva con sviluppi interessanti per molti di voi, sarebbe il caso di avviare collaborazioni e rapporti in un ambiente diverso e che possano darvi il giusto slancio.