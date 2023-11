Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, dopo un periodo altalenante, sembra che le cose si stabilizzino per voi, Arieti. Potete finalmente concedervi un po’ di relax, anche se dovrete affrontare alcuni fastidi fisici che si risolveranno nei prossimi giorni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state attenti alle spese e non esagerate con lo shopping, perché la vostra situazione finanziaria ne risente. Tuttavia, il 2024 porterà interessanti novità per il lavoro e la carriera, con la possibilità di un aumento di stipendio.

Gemelli

Cari Gemelli, vi aspettano nuovi incontri stimolanti. Approfittate delle opportunità che si presenteranno e un incontro potrebbe cambiare la vostra vita. Concentratevi sul presente e non pensate troppo al passato o al futuro.



Cancro

Cari Cancro, evitate di sperperare i vostri risparmi con acquisti superflui e cercate di limitare le spese, altrimenti rischiate di trovarvi in difficoltà finanziarie. I rapporti con Bilancia e Pesci sono buoni, ma l’Acquario potrebbe darvi qualche problema.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 novembre 2023), se avete dei progetti in mente, riuscirete a portarli a termine senza troppa fatica. Questo è un periodo di successo sia nella sfera professionale che in quella sentimentale. Approfittatene per concedervi un po’ di relax.

Vergine

Cari Vergine, potreste sentire un po’ di malinconia e sconforto in questa giornata, ma cercate di non isolarevi. Parlate con qualcuno di fiducia per condividere i vostri sentimenti e le vostre preoccupazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, i pianeti metteranno alla prova il vostro settore finanziario, quindi controllate le spese. Tuttavia, avrete successo nella vostra carriera e l’amore sorride a voi e voi ricambiate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se state vivendo una storia d’amore da tempo, è il momento di fare progetti per il futuro e pensare a una vita insieme. Potreste anche pensare di allargare la famiglia. I matrimoni sono favoriti, quindi coinvolgete il vostro partner nei vostri programmi.

Sagittario

Cari Sagittario, sarà una giornata altalenante, con momenti leggeri e altri più impegnativi. La vostra pazienza vi aiuterà a gestire al meglio ogni situazione e a superare gli ostacoli che si presenteranno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi aspetta una giornata stressante, soprattutto nella sfera professionale. Armatevi di tenacia e determinazione per superare gli ostacoli che incontrerete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 novembre 2023), aspettatevi imprevisti e cambiamenti di programma. Potrebbero anche esserci sorprese interessanti da parte di qualcuno. Seguite il vostro istinto e fidatevi di voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, dedicate questa giornata alla vostra vita privata, alla famiglia e all’amore. Se avete bisogno di aiuto o di un consiglio prima di prendere una decisione importante, chiedetelo a chi vi sta accanto.