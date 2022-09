Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, i successi sono dietro l’angolo: siete di ottimo umore, le persone che vi stanno vicino vi vogliono bene. Cercate solo di migliorare un po’ la vostra forma fisica e di equilibrare la dieta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete sereni, avete trovato finalmente il coraggio e tutti gli sforzi fatti di recente nelle prossime ore verranno ripagati. Dovrete solo festeggiare: forza!

Gemelli

Cari Gemelli, siete in grado di superare tutte le difficoltà, avete finalmente trovato il giusto equilibrio: la forma fisica è ottima, attenzione però alla dieta. Niente sgarri.

Cancro



Cari Cancro, cercate di cambiare le cattive abitudini e di seguire il vostro istinto: vi guiderà sulla strada giusta da seguire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 settembre 2022), il periodo promette bene e riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi. Siete forti, determinati e avete superato già le piccole difficoltà: avanti così, con coraggio.

Vergine

Cari Vergine, state sognando ad occhi aperti, ma dovete anche pensare alla realtà, a stare con i piedi per terra. La stanchezza si farà sentire: cercate di riposare un po’ di più, ne avete bisogno!

Bilancia

Cari Bilancia, le soddisfazioni in questo periodo non mancano, ma dovete cercare di mantenere la calma perché non potete distrarvi troppo… Forza!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata promette bene: siete energici, forti, positivi. Non dovete avere paura di nulla, sarete in grado di superare tutti gli ostacoli!

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione a qualche discussione, dovete mantenere la calma perché non potete arrabbiarvi troppo. La forma fisica è buona, ma dovete fare un po’ di sport!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete di ottimo umore, ma cercate di mantenere la calma e di relazionarvi con gli altri. Avete bisogno di riposarvi un po’, che ne dite di una giornata da dedicare a voi stessi?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 settembre 2022), vi toccherà ascoltare gli altri che hanno bisogno di voi e si fidano dei vostri consigli. Cercate di ricaricare un po’ le batterie perché dovrete faticare un po’ prima di emergere.

Pesci

Cari Pesci, bene le questioni economiche, tutto si sta risolvendo. Non temete. Nelle prossime ore sprizzerete felicità da tutte le parti. Cercate, però, di mantenere la calma…