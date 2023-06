Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, questo mercoledì è caratterizzato dall’arrivo dell’estate e del Sole in Cancro. La mattinata sarà proficua sotto molti aspetti, il che vi farà sentire contenti e soddisfatti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, grazie all’arrivo del Sole nel Cancro, la vostra forma fisica è in grande ripresa, cercate però di fare attenzione a cosa mangiate: un manicaretto di troppo potrebbe darvi qualche disturbo intestinale.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole vi saluta e trasloca nel cielo del vicino Cancro. Nonostante l’amore e l’eros procedono alla grande e siete più inclini a fare nuovi incontri.

Cancro



Cari Cancro, siete illuminati da un Sole particolarmente benevolo: la stella più luminosa è infatti entrata nel vostro segno. Quale momento migliore per dare libero sfogo alle vostre passioni e alla vostra creatività?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 giugno 2023), trascorrete questo mercoledì lontano dalle situazioni stressanti e che vi creano tensione interiore. Avete bisogno di riposo e di momenti di profondo relax, per prepararvi al meglio all’inizio della vostra stagione.

Vergine

Cari Vergine, il Sole è entrato nel segno del Cancro: vi conviene stare all’erta e osare il meno possibile. La Luna potrebbe scatenare qualche dramma, voi però non preoccupatevi, si tratta di qualcosa di passeggero.

Bilancia

Cari Bilancia, si tratta di una giornata piacevole, caratterizzata da una serata con risvolti romantici. Gli influssi del recente novilunio vi sono favorevoli nelle questioni di cuore, ma anche se cercate un semplice flirt.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata parte alla grande in ambito finanziario, grazie agli influssi del Sole in Cancro, che vi aiuta a raggiungere il successo e interessanti vantaggi. Via libera alle nuove passioni.

Sagittario

Cari Sagittario, finora il Sole vi è stato ostile in Gemelli. Fortunatamente oggi questa situazione cambia: la stella si sposta nell’amichevole Cancro, spingendovi verso il rinnovamento.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, giornata buona per il vostro segno, nonostante possiate accusare qualche fastidio fisico. Il Sole in Cancro vi rende meno inclini al dialogo, ma favorisce l’introspezione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 giugno 2023), l’approdo del Sole nel segno del Cancro non fa che accentuare i contrasti che state vivendo in questo caldo mese. Procedete con grande attenzione e osservate come si muovono gli altri prima di fare la mossa decisiva.

Pesci

Cari Pesci, oggi il Sole in Cancro rischia di rendervi solitari e poco inclini al dialogo. Nonostante ciò le persone che vi amano percepiscono il vostro affetto e il vostro cuore ricolmo di magnanimità.