Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, riuscirete a conquistare la simpatia degli altri con la vostra scaltrezza e la faccia tosta. Merito di Mercurio. Cercate però di evitare spese non necessarie solo per colmare la vostra carenza d’affetto.

Toro

Amici del Toro, la vostra ventata di cambiamento potrebbe essere accelerata dall’alleanza di Urano con Marte. Nutrite ansia per le novità in arrivo? Provate a cambiare prospettiva, guardando i lati positivi della situazione.

Gemelli

Cari Gemelli, Giove e Saturno vi faranno sentire fortunati in ogni settore, specialmente sul lavoro. Tutti vogliono collaborare con voi e fanno a gara per starvi vicino. Potrebbe arrivare un’amicizia inaspettata con un collega, ma ricordate di non trascurare il vostro partner.

Cancro



Amici del Cancro, siete stressati? È la conseguenza del vostro essere costantemente assorbiti dal lavoro. Avete raggiunto l’obiettivo sperato, ma ora siete stanchi e dovete recuperare. Prendetevi un’ora da dedicare solo al vostro benessere: ne beneficerà anche il rapporto col partner.

Leone

Cari Leone, Branko vi suggerisce di essere prudenti in questo primo quarto di Luna. Cautela nella guida, mentre praticate sport o lavorate. Potreste pagare la scarsa attenzione. Se potrete dedicare la giornata agli amici, recupererete le energie per la settimana.

Vergine

Amici della Vergine, svolte in arrivo? Forse. Potreste essere costretti a rivedere alcune questioni, incluse le divisioni dei compiti o i risparmi di famiglia. Ma alcune vicende potrebbero essere più solide del previsto. Branko vi suggerisce di non trascurare il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, siete talmente fortunati che potrebbe arrivare del denaro a sorpresa. Per voi è un periodo meraviglioso, che vi porterà gioie e soddisfazioni in tutti i settori, se saprete approfittarne.

Scorpione

Amici dello Scorpione, non è un momento positivo per voi. Branko vi invita a essere prudenti alla guida e nel maneggiare oggetti. A causa del periodo stressante, meglio seguire un regime alimentare corretto.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi potrete permettervi di osare grazie al vostro charme e alla vostra passionalità. I corteggiatori cadono ai vostri piedi, e questa potrebbe non essere una buona notizia, soprattutto per il partner.

Capricorno

Amici del Capricorno, per voi questo primo quarto di luna è pieno di promesse. Sarete sorpresi da un nuovo incontro che susciterà attrazione fisica e affinità mentale. Forse anche per questo vi sentirete completamente in armonia con voi stessi e con gli altri.

Acquario

Cari Acquario, da oggi e per il prossimo mese sarete i protagonisti del quadro astrale. Branko prevede che sarà un’ardua impresa suscitare la vostra curiosità e conquistare la vostra anima. Niente potrà scalfire il vostro sorriso e la voglia di libertà che vi fa apparire sfuggenti.

Pesci

Amici dei Pesci, Mercurio nell’Acquario vi farà avere le carte in regola per sfruttare le situazioni lavorative a vostro vantaggio. Le vostre idee avranno bisogno di finanziamenti per essere realizzate: recuperate i soldi necessari per realizzare i vostri sogni.

