Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna piena in Pesci risveglia il mondo intimo, c’è pure tanta nostalgia, al cuor non si comanda, a volte serve tornare indietro per capire quello che si sta vivendo nel presente, va ritrovata la voglia di realizzare il lavoro, Nettuno promette guadagno.

Toro

Cari Toro, approfittate dei vantaggi delle stelle di settembre che si presentano tutte insieme e cantano in coro per voi, dalle montagne del Capricorno dei tre pianeti oggi si fa sentire Saturno opposto a Venere, entrambi positivi per l’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, quando conoscete bene il vostro mestiere non temete affatto questa Luna piena negativa, però bisogna prestare attenzione alle situazioni e alle persone che entrano nel vostro ambiente, anche voi Gemelli correte il rischio di inganni come suggerisce Nettuno.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna piena l’avete accusata già da ieri sera e vi siete mossi per tempo nel campo del lavoro, siete molto impegnati anche in famiglia, per voi sarà facile annunciare un nuovo incontro sentimentale. Sensazioni che volano via e non ostacolano il lavoro.

Leone

Cari Leone, pochi lo sanno, ma il vostro segno coltiva segreti e speranze, possedete un animo poetico e la passione fisica da sola non basta, dovete mostrare anche il vostro lato tenero che arriva con Venere a partire da domenica, oggi c’è già una prima ondata di romanticismo con questa Luna in Pesci congiunta a Nettuno.

Vergine

Cari Vergine, avete modo di cambiare i rapporti stretti che non sentite più in sintonia con la vostra visione del successo e del mondo in generale, siete in una stagione di compleanno particolare, diversa dal passato perché avete Urano in trigono con Sole, Saturno e Venere. Mercurio nel segno vi manda saluti da luoghi di mare.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna piena in Pesci è un riflettore che si accende sulla scena professionale. Secondo Branko, la fase nasce nel settore del lavoro ma può essere utile anche con la salute se dovete fare esami e controlli. Non dimenticate che Marte in Ariete non vi molla fino alla Befana, un nemico è sempre pronto ad attaccare.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna piena in Pesci è la voce del mare, Nettuno da 9 anni in quel segno fratello si è fatto già sentire dagli adulti, gli under 30 invece vivono oggi e domani i momenti più belli della loro estate d’amore. Venere magnifica anche per gli anta opposta al vecchio Saturno unisce gli amanti di tutte le età.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete andati fuori di testa per diversi motivi e oggi ci si mette pure la Luna piena in Pesci con il carico da 100, inizia a provocarvi di prima mattina durante la colazione, vi conviene essere già belli svegli e attivi, soltanto così riuscirete a non mostrare il vostro malcontento.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko non sempre le promette della Luna piena si avverano, quando è in aspetto positivo promette diverse cose, ma la riuscita professionale è confermata da pianeti come Sole-Urano-Mercurio che collaborano con Toro e Vergine.

Acquario

Cari Acquario, state vivendo un periodo positivo secondo Branko, finché saremo figli di Urano si nasce belli o bruttini ma ci si salva con la simpatia, intelligenza e bontà.

Pesci

Cari Pesci, l’importanza di questa giornata vi sarà più chiara quando capirete gli effetti della Luna piena, già da stamattina si forma il plenilunio congiunto a Nettuno che per due giorni vi seguirà nelle iniziative già programmate e negli incontri che si presentano a sorpresa.

