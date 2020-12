Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovete evitare contrasti e litigi con chi vi circonda, sia a livello familiare che professionale. Meglio mantenere la calma e il quieto vivere, anche se ciò significa che a volte dovete mordervi la lingua e non dire ciò che realmente pensate. A livello accademico per chi studia ci saranno belle soddisfazioni.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko potreste valutare seriamente di fare un nuovo importante investimento, come comprare una casa. D’altronde lavorate sodo per cui è giusto anche che vi togliate qualche sfizio. In amore potreste finalmente realizzare un desiderio che vi portate dietro da tanto tempo, e questo vi renderà molto felici.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di dare il massimo per quanto riguarda il lavoro. L’anno sta per finire, per cui è il momento di progettare al meglio la vostra carriera: cosa volete fare davvero nella vita? Avete un po’ di soldi da parte, investiteli per realizzare un progetto a cui pensate da tempo. Avete tutto il sostegno necessario da parte del partner.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko aiuterete qualcuno in difficoltà e questo vi renderà fieri di voi stessi: fare una buona azione è sempre lodevole. In generale vivete una fase felice e serena della vostra vita, nella quale vi sentite realizzati. Impegnatevi comunque per ottenere sempre di più. Risolvete controversie legali o burocratiche.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata piacevole e con buone soddisfazioni in arrivo. Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno. I single non hanno tanta voglia di impegnarsi sentimentalmente e preferiscono svagarsi. Le coppie stabili vogliono invece organizzare qualcosa speciale con il partner, in vista delle festività natalizie.

Vergine

Cari Vergine, giornata davvero stimolante per il vostro segno. Se siete single non sopportate l’idea di avere rivali in amore se c’è una persona che vi piace. Dovete allora affilare le armi della seduzione se volete conquistarla. Le coppie di lunga data vivranno momenti di puro godimento con il partner. Sul lavoro potrebbero nasce piacevoli opportunità.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko oggi si prevede un mercoledì 2 dicembre 2020 con ottime sensazioni e vibrazioni nell’aria favorevoli. D’altronde avete un quadro astrale ottimo, per cui avete poco da temere. Se ci sono state incomprensioni e litigi, specie nella coppia, è il momento di appianarle e ritrovare serenità. Tanta voglia di fare anche sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko vivrete una giornata davvero interessante e piena di ottime prospettive. I single, dopo un lungo periodo da soli, vogliono finalmente rimettersi in carreggiata e trovare l’amore. Siete finalmente pronti a iniziar una nuova relazione. Dovete però trovare la persona giusta. Le coppie stabili vedono rafforzarsi il loro amore. Sul lavoro potrete concludere un nuovo contratto.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata davvero proficua per il vostro segno, d’altronde avete un quadro astrale molto positivo. Approfittatene. I single vivono una fase tormentata e non si sentono pronti a iniziare una nuova conoscenza, preferite al massimo del sano divertimento occasionale. Per le coppie stabili, se ci sono stati dei litigi, è il momento di chiarirsi. Bene il lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata nella quale dovrete fare grande attenzione se non volete litigare inutilmente con il partner. I single si sentiranno un po’ soli, e preferiscono non rimettersi in cerca. Le coppie di lunga data, nonostante le difficoltà e qualche litigio, navigano in acque serene. Sul lavoro arriveranno soddisfazioni importanti.

Acquario

Cari Acquario, si prevede una giornata davvero stressante per il vostro segno, per cui massima cautela se non volete litigare con tutti. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. In particolare occhio a discussioni con colleghi e superiori. I single potranno fare nuove conoscenze, che magari si trasformeranno in qualcosa di speciale. Periodo delicato per le coppie storiche: è il momento di prendere decisioni drastiche.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko dovete affidarci maggiormente al vostro intuito, che è molto affinato e raramente vi tradisce. In amore i single devono affidarsi maggiormente al proprio sesto senso se c’è una persona che vi piace: fatevi avanti senza paura. Non avete nulla da perdere. Sul lavoro avete tante idee originali: portatele avanti con entusiasmo.

