OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, nella giornata di oggi sarete particolarmente di buon umore, tanto da risultare contagiosi per chi vi circonda. Inoltre sarete in piena forma e con tanta voglia di fare ,anche sul lavoro. Eppure i problemi non mancano: affrontateli uno alla volta. Infine non trascurate la dieta e la cura del corpo, ne va della vostra salute.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata molto positiva e che potrebbe portare guadagni inaspettati. Una manna dal cielo in questo periodo, visto anche l’arrivo del Natale. Cercate comunque di non esagerare. Non trascurate l’alimentazione e la cura del corpo. Altrimenti potreste avere qualche fastidio fisico e di salute.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi la vostra pazienza arriverà al limite. Cercate di usare tutta la diplomazia possibile per non litigare inutilmente con chi vi circonda. D’altronde sapere come colpire eventuali avversari usando la lingua come una spada. Concentratevi su voi stessi e meno sulle rivalità e le gelosie con il mondo circostante.

Cancro

Cari Cancro, una giornata adatta per rimediare a errori commessi nel passato: prendete di peso situazioni rimaste in sospeso e metteteci una pezza. In generale ci saranno ottime prospettive e opportunità da cogliere al volo, valutando sempre pro e contro prima di accettare. In generale prendete le cose più alla leggera.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi 16 dicembre, l’arrivo del Natale vi deve spingere a trovare un equilibrio nella vostra vita. Cercare di capire da che parte state andando e datevi delle priorità. Se vi sentite troppo stanchi, dovete rinunciare a qualcosa. Trascorrete più tempo con il partner: anche una cenetta a casa può rinsaldare la coppia.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi si prevede una giornata tesa e piena di nervosismo. Siete agitati come non mai e potete scattare per un nonnulla. Mantenete la calma ed evitate inutili discussioni, soprattutto con il partner. Cercate di uscire di più e divertirvi, non potete pensare solo al lavoro. Inoltre la notte dormite di più, vi aiuterà a essere sereni.

Bilancia

Cari Bilancia, il mondo che vi circonda vi ridà stima e voglia di far bene. Avete la giusta carica e voglia di affrontare la giornata con il piede giusto, e il vostro entusiasmo sarà contagioso. Inoltre migliora la vostra salute dal punto di vista fisico, vi sentite più leggeri e sereni. Il modo migliore per guardare il mondo con ottimismo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko spesso vi preoccupate troppo del giudizio degli altri, temendo di fare brutta figura. Pensate di più a voi stessi e a quello che potete fare di buono, anche se non tutti saranno d’accordo con il vostro operato. Sempre meglio sbagliare con la propria testa. Cercate comunque di non strafare e concedetevi il meritato riposo.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede una giornata all’insegna dell’impulsività e dello stress. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca. Se vi sentite fiacchi e sottotono, riprendete a fare sport per rimettervi in forma. Ne beneficerà sia il corpo che lo spirito. A volte pretendete troppo da voi stessi, siate più clementi.

Capricorno

Cari Capricorno, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko potrete cambiare il giudizio su una persona che vi è vicina da tempo. In bene o in male? Sarete voi a deciderlo. Dovrete fare di tutto per dimostrare i vostri sentimenti a chi vi vuole bene, anche se non siete molto bravi a farlo. Non è difficile, basta essere se stessi.

Acquario

Cari Acquario, giornata positiva per il vostro segno: riceverete infatti una bella notizia che vi farà battere forte il cuore. Ve la meritate dopo un periodo non esaltante. Fate di tutto per raggiungere i vostri obiettivi, sia in campo lavorativo che sentimentale. Avete le carte in regola per fare bene. Lanciatevi in nuove avventure, l’umore ne beneficerà.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata complessa. Non abbiate paura di chiedere aiuto a chi vi vuole bene e può darvi una mano. D’altronde non potete pensare di risolvere sempre tutto da soli. Attenzione alla salute e all’alimentazione: non esagerate. Il vostro fisico altrimenti ne risentirà.

