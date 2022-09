Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, qualcuno potrebbe mettersi di traverso e ostacolare la vostra creatività, un gran peccato visto che siete in formissima. Qualcuno proverà a parlarvi alle spalle mettendo zizzania e criticando il vostro lavoro, voi siate superiori e dimostrate di che pasta siete fatti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potreste ricevere una chiamata inaspettata da un capo o comunque da una persona che conta nel vostro settore. Si potranno così aprire tante strade e opportunità di carriera. Questo forse significherà rinunciare a qualcosa o qualcuno, cambiare vita e abitudini, ma voi vi adattate subito.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore dovete fare parecchia attenzione. Venere non è favorevole e questo potrebbe portare qualche discussione con il partner. Forse non tutto è andato secondo i piani, ma non fatene un dramma. Piuttosto parlatevi e cercate una soluzione, se ci tenete a questa storia.

Cancro



Cari Cancro, Mercurio vi invita ad essere introspettivi. Mettete da parte gli impegni più faticosi e dedicatevi a ciò che vi piace davvero. Non potete pensare di fare tutto e subito, dovete darvi delle priorità. Per combattere lo stress è consigliato fare un po’ di sport o yoga e meditazione. Insomma, avete bisogno di una pausa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 settembre 2022), ci sono cose in sospeso da chiarire al più presto. Magari avete trascurato qualche pagamento o un accordo non ha dato i frutti sperati. Qualcuno potrebbe avervi tradito e questo potrebbe costarvi tanto, anche in termini economici. In amore non siate dittatoriali: lasciate al partner il tempo di respirare.

Vergine

Cari Vergine, non trascurate la forma fisica, che ultimamente appare precaria. Evitate di abusare di alcol, farmaci o alimenti poco nutrienti: il fisico e in particolare il fegato ne risentiranno. Potete valutare con calma nuove opportunità di lavoro, anche se vi piace ciò che fate. Gestite con cautela momenti di passione travolgente.

Bilancia

Cari Bilancia, apritevi all’orizzonte e al futuro con determinazione e ottimismo. Siete agitati e preoccupati, ma non ne avete motivo. Tutto procede per il verso giusto. Il lavoro va bene, in amore siete fortunati, che volete di più? Avete solo bisogno di un po’ di riposo. Non chiudetevi troppo in casa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è un alone di fascino e di mistero che vi avvolge. Questo vi permetterà di conquistare anche la preda più ambita. In amore molti stanno tenendo due piedi in una scarpa, cioè vivono due relazioni contemporaneamente. Forse sarebbe il caso di indirizzarsi verso una sola e puntare su quella.

Sagittario

Cari Sagittario, forse è il momento di guardarsi intorno e cercare nuove avventure ed esperienze. Dipende da cosa state cercando. Non trascurate il partner e anzi, organizzate un breve viaggio per ritrovare stimoli! Dovete uscire dalla solita routine.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, si aprono per voi giorni impegnativi, avete bisogno dell’affetto di casa e delle persone care, anche se al momento sono lontane. Marte contrario vi fa sentire stanchi e tristi, con poche energie. Siete sempre disponibili per gli altri, ma ora siete voi a reclamare aiuto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 settembre 2022), speranza in amore in arrivo con Giove che vi è favorevole. Sciogliete la tensione e lasciatevi conquistare dall’amante di turno, avete voglia infatti di avventure occasionali. Se invece avete una relazione stabile, evitate gelosie.

Pesci

Cari Pesci, avete tanti progetti e sogni nel cassetto. Adesso è arrivato il momento di lasciare da parte la teoria e passare alla pratica. Dedicatevi ai progetti più ambiziosi il periodo è favorevole. In amore aspettate il weekend, quando Venere sarà favorevole. D’altronde manca poco.