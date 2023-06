Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, siete alla ricerca della vostra stabilità emotiva. Cercate di tenere lontane le persone superficiali che vogliono stabilire con voi sono un legame di facciata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore dovrete essere particolarmente combattivi per cercare di ottenere ciò che ritenete giusto. Avete bisogno di attirare l’attenzione degli altri e l’affetto di chi vi sta vicino.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso di queste ore di metà giugno dovreste cercare di migliorare la vostra autostima e credere di più nella possibilità di raggiungere gli obiettivi importanti.

Cancro



Cari Cancro, accettate il sostegno e il supporto di una persona importante per riuscire a venir fuori da una situazione complicata. Avete tante responsabilità e tante preoccupazioni che in questo momento vi stanno togliendo spazio al divertimento. Potreste rimanere coinvolti in pettegolezzi se frequentate, persone che fanno il doppio gioco.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 giugno 2023), ogni tanto viene fuori la vostra immaturità che rappresenta un vero e proprio limite. Potreste cercare di parlare con minor leggerezza ed evitare di parlare quando non sapete cosa dire.

Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di mettere da parte i vostri interessi individuali e negoziare con gli altri cercando di puntare al bene comune. In amore state dando molto, ma state ricevendo molto meno di quello che date.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di evitare triangoli amorosi perché potrebbero causare molto dolore e sofferenza. Possibile qualche acciacco fisico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vorreste uscire dalla routine quotidiana e cercare valide alternative. Cercate di sbarazzarvi di tutti quei legami che non portano a nulla.

Sagittario

Cari Sagittario, dovrete cercare di tirare dritti per la vostra strada anche se ci saranno persone che non capiranno il vostro modo di comportarvi. Cercate di soppesare bene quello che dite, soprattutto se avete di fronte delle persone estranee.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in questo momento della vostra vita dovreste comunicare con le persone importanti in modo diretto. È il momento giusto per capire se alcuni amici lo sono veramente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 giugno 2023), dovreste fare le cose giuste o frequentare le persone più opportune per poter raggiungere gli obiettivi che desiderate. Per risolvere i vostri problemi non ha senso rimanere passivi.

Pesci

Cari Pesci, alcune vostre abitudini negative potrebbero danneggiare le vostre relazioni sentimentali. Forse sarebbe meglio riflettere prima di agire ed evitare di comportarsi con superficialità.