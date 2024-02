Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, forse vi stanno mancando un po’ gli stimoli… Vi sentite un po’ disorientati e questo non vi consentirà di affrontare con la giusta lucidità alcune questioni cruciali.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete molto propositivi in questa fase, ma spesso vi capita di dare il massimo e di ottenere in cambio molto meno di ciò che meritereste.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono dei blocchi che stanno impedendo di progredire nel lavoro. Meglio fare una seria riflessione su ciò che sta accadendo alla vostra vita.

Cancro

Cari Cancro, quella di oggi – 14 febbraio – sarà una giornata in cui si paleseranno le positività e le negatività della vostra vita. Ci sono cose che funzionano e altre che non stanno funzionando per niente…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 14 febbraio 2024, siete piuttosto previdenti e capaci di anticipare le intenzioni degli altri. Questo vi consentirà di scansare qualche tiro mancino che qualcuno vorrebbe giocarvi…

Vergine

Cari Vergine, sapete come si lavora per il bene comune perchè siete persone che sanno stare al mondo. Anche quando qualcuno dovesse provare a mettervi in difficoltà, saprete bene come reagire.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento chiacchierate molto ma concludete poco e questo vi irrita un po’ troppo. Forse dovreste riflettere sugli errori che state commettendo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il fatto di essere molto sicuri di voi non depone a vostro favore. Spesso tendete a sopravvalutarvi eccessivamente.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi – 14 febbraio – sarà una giornata senza infamia e senza lode. Non ci sono grandi novità ma non è detto che questo rappresenti una cosa negativa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo momento non state facendo squadra, perchè volete lavorare da soli senza interferenze da parte degli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 febbraio 2024), in questo momento siete molto empatici e riuscite facilmente ad attirare la simpatia altrui.

Pesci

Cari Pesci, siete troppo emotivi e non avete la giusta lucidità e il distacco che servirebbe per giudicare ciò che vi accade. Forse sarebbe meglio confidarvi con una persona amica.