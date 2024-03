Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna nel segno nel corso delle prossime ore stimolerà il vostro intelletto e vi aiuterà a trovare soluzioni interessanti a problemi che vi affliggono da molto tempo. Mercurio in aspetto positivo vi metterà in condizione di concludere un affare molto vantaggioso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna transiterà nel vostro spazio nelle prossime 48 ore e vi aiuterà a ritrovare la totale armonia nelle relazioni con le altre persone.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore di questo 13 marzo 2024 avrete a che fare con persone ambigue che non si comportano in maniera lineare e comprensibile. Cercate di tenere a bada la vostra voglia di provocare o di far valere le vostre ragioni. Evitate le polemiche.

Cancro

Cari Cancro, Venere nel segno sta iniziando a dispiegare i propri effetti benevoli a tutti i livelli. Anche in amore potranno nascere delle storie intriganti…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso della giornata di oggi, 13 marzo, potreste avere a che fare con persone agguerrite che proveranno a mettervi in difficoltà.

Vergine

Cari Vergine, si prospetta una giornata di metà marzo molto proficua dal punto di vista lavorativo. Ci sono tutte le condizioni per ottenere una promozione o un riconoscimento.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio in Ariete vi invita ad agire sempre con prudenza e attenzione. Prima di firmare un accordo sarà importante leggere bene ogni clausola per non incappare in qualche fregatura.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe capitarvi nella giornata di oggi di dover affrontare una persona che proverà a provocarvi o a mettervi in difficoltà.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi, 13 marzo 2024, sarà propizia per mettervi alla prova con un nuovo lavoro o con un nuovo progetto molto stimolante. Adesso ci saranno tutte le condizioni per togliervi delle belle soddisfazioni anche dal punto di vista economico.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere è di nuovo attiva nel segno. Adesso ci saranno tutte le condizioni per ritrovare una certa armonia interiore e per affrontare anche le questioni più spinose con la dovuta calma e con la giusta lucidità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (marcoledì 13 marzo 2024), Giove in aspetto contrario vi indurrà ad essere molto cauti soprattutto se dovete firmare un’intesa o se dovrete iniziare una nuova collaborazione. Non è questo il momento di agire con superficialità.

Pesci

Cari Pesci, stanno per arrivare emozioni uniche in amore anche grazie a Venere che sarà un’ottima complice del vostro destino.