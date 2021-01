Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, la settimana è partita alla grande e quindi avete un entusiasmo alle stelle. Avete raggiunto obiettivi importanti, ma tanti altri devono ancora essere conquistati. Gennaio sarà un mese propizio. Non pensate solo al lavoro e concedetevi qualche giornata all’insegna del relax. O da soli o in compagnia, cercate di ricaricare le pile.

Toro

Amici del Toro, la Luna in Plutone porta grandi novità sul piano dei sentimenti. Chi è single potrà finalmente trovare l’anima gemella, mentre chi è in coppia e ha avuto dei litigi, potrà finalmente sanarli e riportare la pace. Una situazione positiva da sfruttare e vivere a pieno, anche in ambito lavorativo.

Gemelli

Gemelli, questa Luna piena di rende affascinanti come non mai. Se siete single e c’è una persona che vi piace e volete conquistare, questo può essere il momento adatto per lanciare l’assalto. Basta uno sguardo, perché le stelle sono dalla vostra parte. Bene anche il lavoro. Se avete dei clienti, penderanno dalle vostre labbra, tanto è il fascino che emanate.

Cancro



Amici del Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Branko siete nervosi e tesi come una corda di violino. Non accennate neppure un minimo saluto e non c’è nulla che possa strapparvi un sorriso. Meglio che tutti vi stino alla larga. Ad incidere sul vostro umore è tutto lo stress accumulato. Cercate allora di avere meno contatti possibili con il mondo e riprendete a vivere quando starete meglio.

Leone

Cari Leone, questo 2021 vi vedrà assoluti protagonisti e già in queste prime settimane le cose vanno benone. Se non altro avete ritrovato un equilibrio interno che vi mancava da tempo. I fastidi non mancano a livello fisico: non trascurateli e fate i dovuti controlli. Come si suol dire, meglio prevenire che curare.

Vergine

Cari Vergine, un quadro astrale così non capita tutti i giorni. Se avete del tempo libero, approfittatene per uscire, divertirvi, stare con gli amici. Bene l’amore. Se siete single, Cupido potrebbe colpirvi con la propria freccia e voi potrete fare incontri importanti per il futuro. Potrebbero esserci anche svolte per la vostra carriera.

Bilancia

Amici della Bilancia, Mercurio in opposizione vi rende stanchi e annoiati. È il caso di prendervi una pausa da tutto e da tutti, per ricaricare le pile e ripartire più forti che mai. D’altronde un po’ di relax ve lo meritate. Per ingranare di nuovo avete bisogno di ritrovare il contatto con la vostra parte più intima.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in questo periodo siete davvero sotto stress perché avete tanti impegni da portare a termine. Queste responsabilità vi stanno mettendo a dura prova, ma voi andate dritti per la vostra strada. D’altronde avrete Nettuno favorevole per tutto l’anno. Oggi una buona notizia inaspettata vi tirerà su il morale.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna nuova vi dà parecchi stimoli sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la carriera e il lavoro. Ne avete proprio bisogno per ritrovare il giusto entusiasmo. Potrete quindi aumentare i guadagni e trovare nuovi stimoli per fare bene. Avete proprio bisogno di trovare stabilità economica, anche perché ultimamente avete avuto spese eccessive.

Capricorno

Amici del Capricorno, il successo per il vostro segno è garantito, d’altronde dopo un buon 2020, anche il nuovo anno vi vede tra i segni fortunati. La vostra precisione e intelligenza sono fuori discussione, per cui la strada verso il trionfo in ogni campo è spianata davanti a voi. Dovete farvi notare di più, soprattutto sul lavoro, ed essere un po’ più ambiziosi. Una rinascita la vostra che non passerà inosservata.

Acquario

Acquario, avete ancora tanta confusione in testa e parecchi dubbi che vi tolgono serenità. Avete però un valido alleato che si chiama Mercurio e che vi aiuterà a fare chiarezza e capire da che parte andare. In amore dovete fare un po’ di analisi e ascoltare meglio il vostro cuore. Cosa desiderate davvero?

Pesci

Amici dei Pesci, avete secondo l’oroscopo di Branko di oggi un’aura di mistero e sensualità che vi rende particolarmente affascinanti. Tutti cadranno ai vostri piedi, soprattutto se siete single da tempo. Tuffatevi nei sentimenti dunque e nella passione. La notte sarà infuocata, ma d’altronde amate vivere emozioni forti.

