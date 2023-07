Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva grazie a Sole e Venere che vi proteggono. Potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Attenti però a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Non tutti sono sinceri nei vostri confronti. Se avete dei segreti, non confidatevi con tutti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non fate troppo presto gli occhi dolci con una persona che vi piace, magari non ricambia e rimarrete delusi. Meglio prima esser certi di avere delle chance. Sul lavoro con un po’ di concretezza in più potete ottenere grandi cose e raggiungere traguardi importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, con Luca e Mercurio favorevoli potrete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare le vostre capacità. Sia nel lavoro che nei sentimenti ci sono grandi novità in arrivo. A livello professionale è il momento di prendere l’iniziativa, nei sentimenti i single potranno fare nuovi incontri.

Cancro



Cari Cancro, una giornata piatta vi aspetta, senza particolari novità né in amore né sul lavoro. D’altronde questo non è un anno positivo secondo le stelle. Dovete quindi rimboccarvi le maniche e stare attenti a non prendere decisioni affrettate. Verso fine mese un leggero miglioramento in amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 luglio 2023), Mercurio avvia un transito positivo per quanto riguarda il lavoro. Può essere un buon momento per avanzare delle richieste, per lanciarsi in nuove avventure professionali o per candidarsi a una posizione mandando il proprio cv.

Vergine

Cari Vergine, le difficoltà negli ultimi tempi non sono mancate e questa è la giornata giusta per recuperare. Soprattutto in amore, infatti, potete chiarirvi e ripartire. Inutile tenere il broncio, meglio parlarsi e provare a risolvere. Sul lavoro la situazione sta migliorando, ma non siete ancora certi che ciò che state facendo sia davvero la cosa giusta.

Bilancia

Cari Bilancia, con Venere e Marte che vi proteggono in questo modo potete lanciare o rilanciare la vostra carriera. Ottimo il rapporto con la vostra famiglia, è la vostra marcia in più e un porto sicuro dove rifugiarsi nei momenti no, o se dovete prendere decisioni delicate e avete bisogno di un consiglio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, riuscite a liberarvi di alcuni problemi che vi portate dietro da tempo. Avete spinto sull’acceleratore e ora avete decisamente una marcia in più. Guardate al futuro con ottimismo e programmate il da farsi. Ci sono ottime prospettive, specie per quanto riguarda i sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo è bene che vi dedichiate anima e corpo al lavoro, perché possono esserci ottime chance per fare bene e togliervi grosse soddisfazioni. Insomma, rimboccatevi le maniche. Se necessario, richiedete un finanziamento. L’amore al momento è finito in secondo piano ma presto tornerà protagonista.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, favoriti i commerci e le trattative. Potete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Fatevi valere, soprattutto se si tratta di beni di famiglia. Favorite nuove collaborazioni e contatti con l’estero. Potete allargare i vostri confini e le conoscenze.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 luglio 2023), avete un fascino che sarà davvero irresistibile. Chiunque vi circonda cadrà facilmente ai vostri piedi, e non sarà facile sopportare tanta bellezza. Andate dritti e sicuri verso la meta che vi siete dati come obiettivo.

Pesci

Cari Pesci, con questa Luna in aspetto positivo potete togliervi grandi soddisfazioni sotto ogni punto di vista. Sul lavoro potete pianificare grandi cose e risolvere problemi di natura pratica che vi portate dietro da molto tempo. In amore recuperate il tempo perduto.