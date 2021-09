Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’umore instabile causa alti e bassi difficili da gestire, soprattutto al lavoro. Se svolgete attività in proprio, adoperate tutta la diplomazia possibile per non perdere occasioni di collaborazioni importanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata scorre tranquilla e senza particolari intoppi sul luogo di lavoro, grazie anche ai vostri colleghi amici che rendono l’ambiente armonioso e produttivo. Apprezzatelo e non date niente per scontato.

Gemelli

Cari Gemelli, proseguono le trattative serrate per ottenere quello che volete raggiungere prima possibile e senza accontentarvi di mezze misure. Siate incisivi, ma senza esagerare spinti dalla smania di essere i primi.

Cancro



Cari Cancro, un forte slancio erotico vi rende audaci e particolarmente reattivi a flirt leggeri e stuzzicanti. Vivete le situazioni ascoltando il vostro sesto senso e non sbaglierete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (1 settembre 2021), oggi dovete rimanere con i piedi per terra, un amore vi distrae e vi porta ad essere meno lucidi ed obiettivi del solito e a sottovalutare le conseguenze delle vostre scelte.

Vergine

Cari Vergine, la giornata è densa di impegni, ma il lavoro in team vi sarà di grande aiuto e vi permetterà di portare a termine tutti i vostri incarichi al meglio. Organizzate una serata tra amici per rigenerarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, la strada non è proprio in discesa, dovete affrontare diverse situazioni che vi provocano malumore e tensione, ma la forza dell’amore vi darà l’energia necessaria per mantenere la calma e non perdere la serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lavoro e lo studio sono il vostro pensiero principale e vi stanno assorbendo tante energie. L’impegno richiesto è notevole, ma tenete duro perchè i vostri sforzi saranno ricompensati. Valutate l’ipotesi di un master all’estero.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata un po’ malinconica e nostalgica, colpa degli strani sogni che fate ultimamente e che condizionano il vostro stato d’animo. Praticate yoga e meditazione per rilassarvi e ritrovare un sano equilibrio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, mantenete la calma e non date seguito a provocazioni che possono portare problemi in famiglia. Lasciate correre; non è il momento di incaponirsi su fastidiose incomprensioni con l’ex, peggiorereste soltanto la situazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 settembre 2021), il ritorno a lavoro è alquanto traumatico e vi rende tesi e ansiosi. Rilassatevi, ci vuole un po’ per riprendere il ritmo, ma vi abituerete prima del previsto. Non trascurate la vita di coppia.

Pesci

Cari Pesci, vi sentite confusi e dubbiosi. Vi sembra che ci sia un ruolo scoperto in una situazione sentimentale che vi crea tensione e non riuscite a definire bene il quadro generale. Abbiate pazienza, le risposte arriveranno da sole.

